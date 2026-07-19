Utakmica koju nitko nije htio gledati postala hit SP-a: svjetski mediji oduševljeni spektaklom u Miamiju

Engleska je osigurala treće mjesto na Svjetskom prvenstvu nakon što su u Miamiju svladali Francusku s 6-4, a svjetski mediji bili su uglavnom oduševljeni predstavom.

Engleski Daily Mail piše: "Što se ovdje događa? Tri lava su pobijedila u napetoj utakmici u Miamiju s deset golova, a Jude Bellingham je zabio pobjednički gol u posljednjim sekundama lude utakmice. Vjerojatno nećemo često viđati ovakve utakmice. Uostalom, bila je to humanitarna utakmica. Nije bio pravi nogomet... Bilo je hrpa katastrofalnih obrambenih pogrešaka, ali napadačka igra bila je briljantna."

Prema Guardianu, "beznačajna utakmica postala je jedan od vrhunaca rekordnog turnira." Završila je dirljivim zagrljajem između Thomasa Tuchela i Didiera Deschampsa. Bilo je zaista fantastično."

Times nije sasvim siguran što je sve to značilo, osim da je Engleska osvojila brončanu medalju. „No reakcije nakon posljednjeg zvižduka sugerirale su da navijači uživaju u pobjedi i barem je to pomoglo ublažiti gorak okus poraza u polufinalu.“

Daily Star izvijestio je da nitko ranije te večeri nije obraćao puno pažnje na besmislenu utakmicu. „Ali nakon doigravanja za treće mjesto cijeli je svijet bio očaran. Tuchela su izviždali ljutiti engleski navijači prije početka utakmice nakon poraza njegove momčadi od Argentine u polufinalu.

Francuski sportski dnevnik L'Equipe usporedio je utakmicu za brončanu medalju s „vatrometom na kraju sezone“. Izvorno je bila zamišljena kao počast Didieru Deschampsu nakon 14 godina na čelu reprezentacije, u njegovoj 185. i posljednjoj utakmici.Ali to se pretvorilo u jednu od najluđih utakmica njegova mandata, jedno od najgorih prvih poluvremena u njegovoj karijeri kao izbornika francuske reprezentacije.“

Francuski RMC Sport smatrao je da su Plavi doživjeli "brodolom poput Titanica". Francuska momčad potonula je u utakmici za brončanu medalju protiv Engleske. "U posljednjoj utakmici Didiera Deschampsa u 14 godina, Les Bleus nisu pokazali ništa, pa je utakmica odlučena do poluvremena s onim strašnim zaostatkom od 0-4."

Talijanski sportski dnevnik Gazzetta dello Sport opisao je nevjerojatnu izvedbu u Miamiju kao utakmicu koju nitko isprva nije želio vidjeti. "Sakin hat-trick zapečatio je pobjedu. Oproštaj Didiera Deschampsa bio je sve samo ne dostojanstven."

Corriere della Sera opisao je dvoboj u Miamiju kao "više nalik fliperu; nakon poluvremena Engleska je vodila 4-0 protiv nesretne Francuske koja je lako mogla primiti još pet ili šest golova."

Izvjestitelj talijanskog Corriere dello Sporta opisao je deset golova kao utakmicu koja će ući u povijest.

"Ne samo zato što Mbappé sada predvodi ljestvicu strijelaca svih vremena s 22 gola, već zato što nas podsjeća da je nogomet bio i jest, uostalom, najljepši sport na svijetu, sport u kojem su život i postignuća neraskidivo povezani.“

Španjolska Marca pitala je: „Tko kaže da je utakmica za brončanu medalju besmislena? Francuska i Engleska pružile su nam možda najzabavniju utakmicu ovog Svjetskog prvenstva. Pritisak je nestao i to se pokazalo kada su obje momčadi postigle deset golova u onome što se činilo kao ekshibicijska utakmica.“

Za ESPN u SAD-u, „Engleska pobjeđuje Francusku u klasičnoj utakmici Svjetskog prvenstva i osigurava treće mjesto.“ Athletic u SAD-u također je utakmicu za brončanu medalju nazvao „najneobičnijim događajem ovog Svjetskog prvenstva, koji je proizveo najkaotičniju utakmicu turnira.“