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PORUKA KAPETANA

Messi uoči finala poslao emotivnu poruku Argentini: 'Ova priča već je napisana i nitko je neće izbrisati'

FIFA World Cup 2026 - Argentina's Emiliano Martinez, Lionel Scaloni and Lionel Messi at the Fanatics Fest
John Sibley/REUTERS
VL
Autor
Luka Zovko
19.07.2026.
u 13:19

Uoči utakmice Messi je putem društvenih mreža podijelio emotivnu poruku upućenu cijeloj naciji, u kojoj se osvrnuo na zajedništvo ove generacije

Lionel Messi uoči još jednog velikog finala Svjetskog prvenstva obratio se argentinskim navijačima emotivnom porukom u kojoj je istaknuo koliko mu znači put koji je prošao s reprezentacijom, neovisno o konačnom ishodu dvoboja sa Španjolskom.

Argentina večeras protiv europskog prvaka Španjolske igra finale Svjetskog prvenstva, a aktualni svjetski prvaci imaju priliku napraviti ono što posljednji put nije uspjelo jednoj reprezentaciji još prije više od šest desetljeća. Nakon što su prije četiri godine osvojili naslov, Argentinci mogu postati prva momčad nakon Brazila 1962. godine koja je uspjela obraniti titulu svjetskog prvaka.

Uoči utakmice Messi je putem društvenih mreža podijelio emotivnu poruku upućenu cijeloj naciji, u kojoj se osvrnuo na zajedništvo ove generacije, zahvalio suigračima i stručnom stožeru te naglasio da uspjeh nije određen samo osvojenim trofejima.

"Najljepša stvar svih ovih godina nisu bili samo naslovi, već cijelo putovanje. Dijeliti svakodnevni život s ovom skupinom, natjecati se zajedno, podizati se u teškim trenucima i uživati u svakom koraku. Hvala svakom od mojih suigrača, stručnom stožeru i svim sjajnim ljudima koji svaki dan rade kako bi ova reprezentacija ostala obitelj. Što god se dogodilo sutra, ova skupina već je napisala priču koju nikada nećemo zaboraviti i koju nitko neće moći izbrisati. Idemo, Argentina", napisao je Messi.

Poruka argentinskog kapetana pokazuje koliko mu znači ova reprezentacija, koja je u posljednjih nekoliko godina doživjela potpunu transformaciju. Nakon dugog razdoblja razočaranja i izgubljenih finala, Argentina je pod vodstvom Lionela Scalonija osvojila Copa Americu 2021. i 2024., Svjetsko prvenstvo 2022. i sada ima priliku za još jedan povijesni uspjeh.

Finale protiv Španjolske bit će još jedan veliki trenutak u karijeri 39-godišnjeg Messija, koji pokušava osvojiti drugi uzastopni naslov svjetskog prvaka i dodatno učvrstiti status jedne od najvećih nogometnih legendi svih vremena.

Ako Argentina večeras slavi, ući će u elitno društvo reprezentacija koje su uspjele obraniti naslov svjetskog prvaka – nešto što je posljednji put napravio legendarni brazilski sastav 1962. godine.
Ključne riječi
SP 2026.

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