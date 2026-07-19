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PREKINUTA SUŠA

Tsitsipas slavio u Švicarskoj i osvojio prvi ATP naslov nakon godinu i pol dana

Madrid Open
Isabel Infantes/REUTERS
VL
Autor
Hina
19.07.2026.
u 16:00

Ovo je 13. ATP trofej u karijeri 27-godišnjeg grčkog igrača,ali  prvi od veljače prošle godine

Grčki tenisač Stefanos Tsitsipas osvojio je naslov na ATP turniru u Gstaadu u Švicarskoj, nakon što je u finalu pobijedio belgijskog igrača Rafaela Collignona sa 6-4, 6-7 (3), 6-3

 Meč između Collignona i Tsitsipasa, 42. i 85. igrača svijeta, trajao je dva sata i 17 minuta.

Ovo je 13. ATP trofej u karijeri 27-godišnjeg grčkog igrača,ali  prvi od veljače prošle godine, kada je pobijedio u Dubaiju.Dvadesetsedmogodišnji Atenjanin pao je ove godine na 85. mjesto na svjetskoj ljestvici, nakon što je 2021. godine dosegao najbolji plasman u karijeri, treće mjesto na svjetskoj ljestvici. Također je igrao i izgubio dva Grand Slam finala, na Roland Garrosu 2021. i Australian Openu 2023.Stefanos Tsitsipas također je osvojio ATP finale 2019. u Londonu, među osam najboljih igrača na svijetu, te tri puta Monte Carlo Masters 1000 (2021., 2022., 2024.).

Za Collignona je, s druge strane, finale u Gstaadu bio prvi nastup u finalu na ATP Touru.

Turnir u Gstaadu igrao se na zemljanoj podlozi, a nagradni fond iznosio je 612.620 eura.
Ključne riječi
ATP tenis

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