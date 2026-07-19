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RATNA PROŠLOST

Ugledni njemački list iznio teške optužbe na račun Vučića: Objavili što je radio u Sarajevu tijekom rata

Aleksandar Vučić na skupu građana u okviru kampanje "Ujedinjena Srbija" u Vladimirovcima
T.K.
VL
Autor
DW
19.07.2026.
u 13:06

Autor Michael Martens poziva se na Vučićeve intervjue iz 90-ih godina i arhivsku građu te navodi da je budući srbijanski predsjednik kao dragovoljac neko vrijeme boravio na Židovskom groblju tijekom opsade Sarajeva.

Vikend izdanje lista Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) donosi tekst „Snajperisti na židovskom groblju“ u kojem navodi da je Aleksandar Vučić kao mladi dragovoljac „služio zločinačkoj politici u Sarajevu“. Svoj opsežan tekst autor Michael Martens započinje poviješću židovske zajednice u Sarajevu, koja je gotovo potpuno uništena u Holokaustu. Povijesni pregled obogaćen je citatima nobelovca Ive Andrića – Martens je dobar poznavatelj njegova djela i autor Andrićeve biografije. Potom opisuje i tragove koje je na Židovskom groblju ostavio rat devedesetih godina. Slijedi kratak prikaz opsade Sarajeva u kojoj je poginulo više od 11.000 ljudi, prenosi DW.

„Jedno od poprišta opsade bilo je upravo Židovsko groblje u Sarajevu. Viši dijelovi groblja, smještenog na obronku brda, bili su pod Židovskom groblju ostavio rat devedesetih godina. Slijedi kratak prikaz opsade Sarajeva u kojoj je poginulo više od 11.000 ljudi. nadzorom srpskih napadača. Odatle su snajperisti držali grad na nišanu. Britanski general Michael Rose, koji je neko vrijeme zapovijedao mirovnim snagama UN u Sarajevu, izjavio je pred Haškim sudom da je Židovsko groblje stalno predstavljalo opasno polazište za granatiranje i snajpersko djelovanje po gradu. S položaja na groblju gađana je i gradska bolnica u naselju Marijin Dvor, u dnu sarajevske kotline. Jedan kirurg zaposlen u toj bolnici svjedočio je pred sudom da su pacijenti i medicinsko osoblje više puta ranjavani snajperskom vatrom koja je dolazila iz smjera Židovskog groblja.“

Potom Martens na novinsku pozornicu izvodi protagonista koji je zapravo glavna tema teksta – Aleksandra Vučića: „Čovjek koji je kao mladi dragovoljac, barem neko vrijeme, bio prisutan na tom mjestu, usred zločinačkih događaja na Židovskom groblju u Sarajevu, poslije će postati poznat i moćan – današnji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Nisu njegovi protivnici ni klevetnici ti koji su u javnost plasirali ovaj neugodan detalj iz njegove biografije. O tome je devedesetih godina u više intervjua govorio upravo on sam, i to s ponosom. Ti su intervjui objavljeni u listovima koji odavno više ne izlaze i koji su ostavili vrlo malo tragova na internetu. Zato mnoge Vučićeve izjave u kojima se hvalio svojim sudjelovanjem kao ratni dragovoljac nisu prošle put od tiskanog doba do digitalne sadašnjosti i ostale su relativno nepoznate. Međutim, onaj tko istražuje fondove Narodne biblioteke Srbije u Beogradu, u papirnatim arhivima naići će na brojne tragove“, prenosi DW

U tekstu potom slijede rezultati autorova upornog istraživanja arhivske građe iz analognog doba – citati izjava Aleksandra Vučića iz njegova radikalnog razdoblja. Portret Aleksandra Vučića koji je u kolovozu 1994. objavio srpski ilustrirani tjednik Duga autoru je poslužio kao podloga za sljedeću ocjenu: „Vučić je 1994. godine već slovio kao političar u usponu u Srpskoj radikalnoj stranci, koju je vodio vođa paravojnih postrojbi Vojislav Šešelj, a za koju se pretpostavlja da ju je osnovala ili barem djelomično kontrolirala srpska služba državne sigurnosti." Autor prepričava članak iz Duge i napominje da je novinar u Vučićevoj sobi kod roditelja primijetio „ratne trofeje“ obješene po zidovima, ne objašnjavajući o čemu je točno riječ. A zatim slijedi izjava Aleksandra Vučića: „Kad je počeo rat u Bosni, otišao sam u srpsko Sarajevo i prijavio se kao dragovoljac." Obrazlaže kako je otišao u Sarajevo „braniti srpstvo“. Osim toga, u tekstu doznajemo i gdje je mladi dragovoljac Vučić najprije bio raspoređen: „Časopisu Duga Vučić je 1994. rekao da je ‘neko vrijeme bio na Židovskom groblju' prije nego što je otišao na Pale."

Nakon toga njemački članak navodi otvorena pitanja: „Iz Vučićeva intervjua nije jasno što je točno radio na Židovskom groblju u Sarajevu. Je li i on pucao na grad? Je li i on ubijao civile? Koja je bila njegova uloga? Sigurno je, međutim, da za tvrdnju koja se posljednjih mjeseci pojavljuje u javnosti – da je Vučić navodno vodio bogate strance koji su kao ‘vikend-snajperisti’, uz novčanu naknadu, sa srpskih položaja pucali na civile u Sarajevu, ponajprije na žene i djecu – ne postoje nikakvi vjerodostojni dokazi. No takve senzacionalističke priče nisu ni potrebne da bi se zaključilo da se budući predsjednik Srbije kao mladi ratni dragovoljac stavio u službu duboko zločinačke politike."

U njemačkom listu Frankfurter Allgemeine Zeitung navodi se da je Vučić u istom intervjuu iz 1997. rekao i da je „ukupno proveo čak osam mjeseci na područjima Bosne pod nadzorom bosanskih Srba, od čega ‘dva mjeseca na bojištu’“. Slijedi još jedna njegova izjava: „Ako mislite da sam se zalagao za Hrvate ili muslimane – nisam i ne pada mi na pamet da se toga stidim." Autor dodaje da Vučić istodobno naglašava navodna srpska prava na dijelove državnog teritorija Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ali i poziva na strpljenje dok se političke okolnosti u svijetu ne promijene. U završnom dijelu teksta Martens piše: „Danas Vučić govori drukčije. U političkoj retorici prihvatio je Daytonski sporazum i poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Ipak, u medijima bliskim Vučiću i dalje je prisutan revizionistički ton – upravo onakav kakav je najavljivao još 1997. godine.“

U tekstu se navodi da je Vučić, govoreći o Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, 1997. izjavio: „Kad naša stranka dođe na vlast u Srbiji, svakodnevno ćemo podsjećati da su ti teritoriji naša vjekovna zemlja.“ Na samom kraju autor se pita: „Što takve riječi znače danas? SAD, koje su prije tri desetljeća bile ključni čimbenik u zaustavljanju ratova na Balkanu, u međuvremenu su se povukle iz regije ili čak pružaju potporu nacionalističkim tvrdolinijašima. Europske države nisu uspjele popuniti taj vakuum. Srpski veteran sa Židovskog groblja u Sarajevu pozorno prati taj razvoj događaja.“ Michael Martens podsjeća da je Aleksandar Vučić u svom oštrom napadu na Daytonski mirovni sporazum još 1995. napisao: „Na kraju će Srbi podići glavu i vratiti svoje zemlje. Potrebno je samo još malo pričekati.“ I tekst završava pitanjem: „Bliži li se tom čekanju kraj?“
Ključne riječi
Sarajevo Vučić

Komentara 24

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Avatar Matija22
Matija22
13:22 19.07.2026.

Zločinac bio i ostao.

CR
crocro
13:49 19.07.2026.

Koliko toga još treba "doznati", a sve je već odavno poznato, da bi se taj ratni zločinac konačno uhitio i sudilo mu se za njegova "časna ratna djela". A što je radio u Glini, sve je poznato i što još treba dodati da svijet shvati da se čovjeku u "janjećoj koži" pravedno sudi. A oni ovoga zločinca zovu u Pariz na paradu i stavljaju ga u prve redove. Što sve to vrijedi što pišu svjetske novine, kada ga nitko nema namjeru uhititi u suditi mu za sva njegova djela kojima se hvali i za ona za koje postoje video dokazi a koje negira. Ako ga nitko nema namjeru uhititi i suditi mu, nema smisla objavljivati gdje je bio i što je radio za vrijeme od 1991-1995. godine.

Avatar anlaser
anlaser
13:36 19.07.2026.

Kad-tad istina ispliva na vidjelo . Nekada prođu desetljeća da ratni zločinac pokaže pravo lice a nekada stoljeća da se sruši lažni mit o Kosovskoj bitci!

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