Španjolski stoper otvoreno o Argentini: 'Takve stvari ne bi smjele prolaziti na SP-u'

Branič španjolske reprezentacije Aymeric Laporte uoči večerašnjeg finala Svjetskog prvenstva protiv Argentine upozorio je na stil igre aktualnih svjetskih prvaka, istaknuvši kako smatra da su njihovi protivnici često na granici dopuštenog u fizičkim duelima.

Španjolska i Argentina večeras će u East Rutherfordu u New Jerseyju odlučiti o novom svjetskom prvaku, a uoči najveće utakmice turnira Laporte je govorio o važnosti sudačkog kriterija i kontroli utakmice.

Stoper europske reprezentacije smatra kako je Argentina tijekom prvenstva pokazala određenu dozu agresivnosti koja, prema njegovom mišljenju, ne bi smjela prolaziti nekažnjeno.

"U posljednjih nekoliko utakmica vidjeli smo stvari koje su nas zaista iznenadile, incidente koji su ignorirani. Posebno Argentina, jer su momčad koja ostavlja puno malih poruka kroz svoje duele", rekao je Laporte.

Španjolski branič naglasio je kako takve situacije mogu utjecati na protivnika i izbaciti ga iz ritma, zbog čega smatra da sudac mora imati važnu ulogu u finalu.

"To se ne bi smjelo dopuštati u natjecanjima poput ovog, jer vas može izbaciti iz igre i natjerati da izgubite kontrolu. Posao suca je držati takve situacije pod kontrolom kako mu utakmica ne bi izmakla", poručio je.

Laporte je istaknuo kako Španjolska tijekom cijelog turnira nije igrala na način koji uključuje grube startove i nepotrebne prekršaje te da će isti pristup imati i u finalu.

"Od početka turnira bili smo poštena momčad u tom smislu. Nismo momčad koja ide okolo udarati protivnike ili raditi neoprezne prekršaje", kazao je španjolski reprezentativac.

Ipak, svjestan je da će detalji odlučivati u utakmici za naslov svjetskog prvaka, a posebno će važan biti način na koji će sudac voditi susret.

"Vjerujem da se tako moramo postaviti i u ovom finalu Svjetskog prvenstva, ali istina je da će puno toga ovisiti o suđenju", zaključio je Laporte.

Finale između Španjolske i Argentine donosi dvoboj aktualnih prvaka Europe i svijeta, a pobjednik će osim titule osvojiti i mjesto među rijetkim reprezentacijama koje su uspjele osvojiti dva uzastopna svjetska prvenstva.