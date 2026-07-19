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TRAGEDIJA

Nedavno se borila za svjetski naslov, a sada je život izgubila u prometnoj nesreći

Screenshoot/X
VL
Autor
Hina
19.07.2026.
u 15:42

Prošlog mjeseca borila se za naslov svjetske prvakinje, a danas je stigla tragična vijest iz SAD-a

Američka boksačica Hannah Rapp, koja se prošli mjesec borila s Tiarom Brown za WBC naslov svjetske prvakinje u perolakoj kategoriji, umrla je nakon što ju je udario automobil dok je vozila bicikl, priopćio je ured šerifa okruga Brazos u Teksasu.

 Dvadesetšestogodišnjakinja je pobijedila u osam i remizirala u jednoj od svojih prvih devet profesionalnih borbi, osvojivši naslov prvakinje u perolakoj kategoriji Sjevernoameričke boksačke federacije, prije nego što je jednoglasnom odlukom izgubila od Brown u borbi za naslov.

"Bila je iznimna boksačica, ali prije svega, neprocjenjiv član naše boksačke obitelji“, rekao je predsjednik WBC-a Mauricio Sulaiman. „Pridružujemo se tuzi koja svladava njezine voljene, njezin tim i sve one koji su imali privilegiju poznavati je i podržavati tijekom njezine briljantne karijere.“

Charles Medina (31) uhićen je i optužen za ubojstvo iz nehaja zbog smrti Rappi, dodao je ured šerifa okruga Brazos.

Ključne riječi
crna kronika Boks

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