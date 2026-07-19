Deschamps prvi put otkrio pravi razlog odlaska: 'Oko mene se stvorilo nepodnošljivo okruženje'

Nakon oproštajne utakmice na klupi francuske reprezentacije, Didier Deschamps prvi je put otvoreno progovorio o razlozima zbog kojih je odlučio zaključiti svoju 14-godišnju eru na čelu "Tricolora". Istaknuo je kako odluka nije bila posljedica gubitka motivacije, već uvjerenja da je to najbolji potez za reprezentaciju.

Francuska je Deschampsov mandat završila porazom od Engleske 6:4 u dvoboju za treće mjesto na Svjetskom prvenstvu. Nakon posljednjeg susreta kao izbornik, pred kamerama televizije M6 nije skrivao emocije.

"Francuska reprezentacija iznad je svega. Ona ne pripada meni. Bio sam joj na usluzi i imao sam svoju misiju tijekom 14 godina. Ništa nije važnije od ovog dresa", rekao je Deschamps.

Iako je još u siječnju 2025. objavio da će nakon Svjetskog prvenstva napustiti reprezentaciju, tek je sada otkrio što ga je navelo na takvu odluku.

"Odlučio sam da mora završiti. Iskreno vam kažem, nisam to odlučio zbog sebe, nego zbog dobrobiti francuske reprezentacije. Možda to dosad nisam rekao, ali sada ću biti potpuno iskren: Oko mene se stvorilo toliko nepodnošljivo okruženje da reprezentacija to nije zaslužila", poručio je.

Tijekom posljednjih godina Deschamps je, unatoč brojnim uspjesima i činjenici da je Francusku kontinuirano držao među najboljim reprezentacijama svijeta, bio česta meta kritika dijela medija i navijača. Naglasio je kako odluku nije donio impulzivno, već nakon dugog razmišljanja.

"Sve je bilo mnogo bolje za reprezentaciju nakon što sam objavio da odlazim. Mogao sam odluku donijeti neposredno prije Svjetskog prvenstva ili čak tijekom turnira, ali to nisam želio. Previše poštujem francusku reprezentaciju", objasnio je.

Francuski nogometni savez sada bi uskoro trebao potvrditi njegova nasljednika, a već mjesecima se kao glavni kandidat spominje Zinedine Zidane.

Što se tiče vlastite budućnosti, Deschamps nije želio otkrivati konkretne planove, ali je priznao da razmatra dvije opcije – povratak klupskom nogometu ili preuzimanje druge reprezentacije.

"Postoje dvije mogućnosti: Mogu biti trener kluba ili izbornik. Obje su opcije otvorene", rekao je.

Na kraju je naglasio kako se više neće javno osvrtati na zbivanja oko francuske reprezentacije, želeći svom nasljedniku ostaviti mir za rad.

"Od ove večeri zabranjujem si komentirati reprezentaciju", zaključio je Deschamps.