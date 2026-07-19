Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 61
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POVIJESNA ZARADA

FIFA trlja ruke, prihodi sa Svjetskog prvenstva dosegnuli rekordnu razinu

U.S. President Donald Trump visits New York City
Evan Vucci/REUTERS
VL
Autor
Hina
19.07.2026.
u 12:05

FIFA je prvobitno predviđala prihode od 9.6 milijardi eura

Svjetsko nogometno prvenstvo trebalo bi generirati znatno veće prihode nego što je prvobitno planirano, a prema britanskim novinama The Guardian, FIFA će imati rekordne prihode od oko 13.1 milijarde eura.

FIFA je prvobitno predviđala prihode od 9.6 milijardi eura, a predsjednik FIFA-e Gianni Infantino navodno je već obavijestio članove federacije o rezultatima.

Guardian je kao glavni razlog značajnog povećanja dobiti naveo visoke prihode od ugostiteljstva i prodaje ulaznica. Za usporedbu, FIFA je za cijelo Svjetsko prvenstvo 2022., kada je Katar bio domaćin turnira, zaradila nešto više od pet milijardi eura, no tada su na turniru su sudjelovale 32 reprezentacije umjesto sadašnjih 48.

FIFA inače naplaćuje proviziju od 15 posto po ulaznici i od prodavatelja i od kupca.
Ključne riječi
SP 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!