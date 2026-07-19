Evo što engleski mediji pišu nakon nevjerojatne pobjede nad Francuzima i osvojene bronce

Nogometna reprezentacija Engleske osvojila je treće mjesto na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu nakon dramatične pobjede 6:4 (4:0) protiv Francuske u Miamiju.

Englezi su odigrali sjajno prvo poluvrijeme i na odmor otišli s uvjerljivih 4:0. Strijelci su bili Declan Rice (3), Ezri Konsa (18) te Bukayo Saka (37, 45+1). Francuska se u nastavku vratila u utakmicu i smanjila zaostatak na samo jedan pogodak, a golove su postigli Kylian Mbappe (48, 66) i Bradley Barcola (54).

Ipak, u završnici susreta Saka je u 87. minuti iz kaznenog udarca kompletirao hat-trick i osigurao pobjedu Engleske. Francuzi se nisu predavali pa je Ousmane Dembele u šestoj minuti sudačke nadoknade smanjio na 5:4, no Jude Bellingham je u osmoj minuti dodatka postavio konačnih 6:4.

Evo što engleski mediji pišu o utakmici.

"Engleska je na poluvremenu vodila 4:0 nakon sjajnog pogotka Declana Ricea, udarca glavom Ezrija Konse i dva gola Bukaya Sake. No Kylian Mbappe i društvo režirali su nevjerojatan povratak. Ipak, tri lava su pobjedom ostvarila svoj najbolji plasman na SP-u još od 1966. godine, u posljednjoj utakmici Didiera Deschampsa na klupi Les Bleusa", navodi The Sun.

"Utakmica koja nije puno značila ni jednoj momčadi bila je jedan od vrhunaca turnira, uz brojne rekorde koji su padali jedan za drugim. Završila je zagrljajem Thomasa Tuchela i Didiera Deschampsa, obojice s velikim osmijesima na licima. To je doista bilo nevjerojatno", navodi Guardian.

"Toliko talentiranih igrača na terenu, najbolji nogomet koji se može vidjeti. Ova utakmica imala je baš sve", piše BBC.

"Pa, ovakve utakmice više gotovo da nećemo vidjeti. Pomogla je tome i katastrofalna obrana, ali napadačka igra bila je vrhunska. Eze, Saka, Rashford, Rice, Cherki, Olise, Mbappe, Barcola, Dembele... bila je privilegija gledati ih na djelu", piše Daily Mail.