Nije igrao ni minute, ali je dobio medalju: Englezi pokazali što znači biti momčad

Engleska je pobjedom protiv Francuske 6:4 osvojila brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu, no jedan trenutak izvan samog terena posebno je privukao pozornost javnosti. Tijekom ceremonije dodjele odličja engleski reprezentativci napravili su gestu koja je pokazala koliko cijene svakog člana momčadi.

Naime, igrači su na pobjedničko postolje pozvali Jasona Steelea, četvrtog vratara reprezentacije, iako prema pravilima FIFA-e nije imao pravo dobiti medalju. Vratar Brightona tijekom turnira nije bio upisan u službeni zapisnik nijedne utakmice, pa se nije vodio kao igrač koji je sudjelovao u osvajanju brončanog odličja.

Steele je, međutim, cijelo vrijeme bio dio engleske ekspedicije. Njegova uloga bila je priprema vratara na treninzima i pomoć momčadi izvan službenih utakmica, a izbornik Thomas Tuchel odlučio ga je uključiti u reprezentaciju upravo zbog njegova doprinosa atmosferi i radu tijekom prvenstva.

Njegovi suigrači nisu željeli da njegov trud ostane nezapažen. Jude Bellingham, Harry Kane, Morgan Rogers i Jordan Henderson pozvali su Steelea da im se pridruži na pozornici, a zatim su mu predali medalju kao znak zahvalnosti za sve što je napravio za momčad tijekom turnira.

Iznenađeni vratar nije skrivao emocije, a prizor je brzo postao jedan od najpozitivnijih trenutaka završnice prvenstva. Engleski reprezentativci tako su još jednom pokazali da uspjeh jedne momčadi ne grade samo igrači koji izlaze na teren, nego i oni koji svoj doprinos daju iz pozadine.