Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 84
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVINARSKI DOAJEN MIROSLAV REDE

Ako je Peléove sorte, Yamal će u finalu zasjeniti sve, pa i Messija

storyeditor/2026-07-18/PXL_030125_126225529.jpg
Privatni arhiv/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
19.07.2026.
u 13:36

- 'Yamalovo vrijeme dolazi, a ne bih se mogao suprotstaviti ako netko kaže da je Messi najveći u povijesti'

Uoči finala 23. Svjetskog prvenstva u nogometu, razgovaramo s novinarskim doajenom, 87-godišnjim kolegom Miroslavom Redeom, nekada i vrsnim nogometašem Partizana, Dinama, beogradskog Rada i zagrebačke Lokomotive.

– U novinarskoj karijeri bio sam na pet svjetskih prvenstava: 1974., 1978., 1982., 1990. i 1998. godine. Najupečatljivije mi je bez konkurencije bilo ono u Argentini 1978. godine; bio je to tako divan, fantastičan nogometni ugođaj, iako je bila zima, ali ne oštra. Međutim, okružje, raspoloženje ljudi bilo je neponovljivo. Argentinci su tada govorili: "Ima nas 25 milijuna i svaki od nas igra mundijal!". Čak je vojna hunta koja je vladala zemljom tih dana otišla u treći plan – prisjeća se Rede.

Trans kakav nema nitko

Imate li dojam da sada 46 milijuna Argentinaca također igra mundijal sa svojim gaučima?

– Da, oni se znaju baciti u takav trans kakav ne može nitko, kakav i priliči zemlji koja je dala takve nogometaše kroz povijest; od Morena, preko Sivorija, Kempesa, Maradone do Messija. I stotine drugih.

Simpatizirate li argentinski nogomet ili ste bliži brazilskom?

– Jako simpatiziram njihov nogomet, iako sam – gledajući od početka – skloniji brazilskom – onome koji je imao više genijalnih igrača, majstora.

Vaš najveći nogometaš u povijesti; Pelé ili Messi?

– Messi je čudo, jedini čisti genij na ovom mundijalu, i ne bih mogao se mogao suprotstaviti ako netko kaže da je Messi najveći u povijesti. Međutim, još nije na svjetskim prvenstvima dosegao u svemu Peléa, jer je Pelé, primjerice, u posljednje tri utakmice na SP-u 1958. godine, protiv Walesa (1:0), Francuske (5:2) i Švedske (5:2), postigao šest pogodaka. I postao svjetski prvak. S tim da je imao i dvije asistencije – ističe Rede, pa pojašnjava:

– Pelé je čuda stvarao u ranoj mladosti, a Messi u poznijoj igračkoj dobi. Na spomenutom Prvenstvu 1958. godine Pelé je uz službeno proglašenog Garrinchu bio najbolji igrač. Kada su zajedno igrali Garrincha i Pelé, seleção je praktički bio nepobjediv. Bila je to čuvena navala: Garrincha, Didi, Vava, Pelé, Zagallo. Ali, Pelé je i 1970. godine bio najbolji igrač Svjetskog prvenstva u Meksiku, s jednim golom u finalu i dvije asistencije. Dakle, od devet golova Brazila u ta dva finala, Pelé je sudjelovao u njih šest. Pritom je tri puta bio prvak svijeta. Kada sam slavnog Brazilca Zagalla – osvajača pet svjetskih naslova s Brazilom; kao igrač, izbornik i tehnički direktor – 1995. godine pitao: "Tko je bolji, Pelé ili Garrincha?", on je ispružio ruke i poravnao ih: "Potpuno su isti" – bio je njegov odgovor.

Jeste li na Svjetskom prvenstvu 2026. uz Messija vidjeli još majstora, izumire li ta vrsta nogometaša?

– Ne izumire, ima majstora. Recimo, najsličniji Peléu je Mbappé, no tu postoji ona najvažnija razlika: kad god je bila najvažnija utakmica, Pelé je bio najbolji. Mbappé to ne uspijeva. I još jedna razlika u odnosu na Messija i Maradonu; ta dvojica Argentinaca nisu skakači, a Pelé je igrao glavom neviđeno, kao Cristiano Ronaldo, ili poput slavnog Mađara Sándora Kocsisa i Cristiana Ronalda. Zbog te napadačke karakteristike u prednosti je u odnosu na Maradonu i Messija. Taj Kocsis najefikasniji je strijelac u povijesti svjetskih prvenstava u pogocima glavom; samo na SP-u 1954. postigao ih je šest od ukupno 11, a Klose je 2002. godine dao pet golova glavom. Pelé je imao i odraz, i praćku kada je pucao glavom. A kada bih ujedinio sve igračke vrline, za mene bi najkompletniji, najuniverzalniji igrač ikada bio Di Stefano; on je igrao i kao Modrić, i kao Ronaldo... ma imao je sve!

Božanstveni dodir

Sviđa li vam se predvodnik nove generacije majstora, 19-godišnji Španjolac Lamine Yamal?

– Da, jako mi se sviđa, ima božanstveni dodir s loptom. On sazrijeva. Više treba sudjelovati u igri, možda bi još, uz Olma, trebao imati još nekog boljeg da ga forsira prema naprijed. Međutim, Yamalovo vrijeme dolazi. Ja prognoziram da će u nedjelju – ako je igrač Peléove sorte – Yamal u zablistati baš u najvažnijoj utakmici. I zasjeniti sve. Riskiram da promašim pod stare dane, ali ne bi mi bilo prvi put.

Ne bojite li se da će argentinska grubost i prljavost izbaciti Yamala iz njegova ritma?

– To je njihova karakteristika o-du-vi-jek! Argentinci su uvijek išli u kost, u bodiček, bili prgavi... Na Svjetskom prvenstvu 1978. godine gledao sam uživo utakmicu Argentina – Brazil 0:0 u Rosariju. Stadion se zvao La Caldera del Diablo ili Vražji kotao; bilo je to deranje kože Brazilaca na živo!

Tko je u prednosti, Španjolska ili Argentina?

– Argentina je, kao i Hrvatska, imala na svakoj utakmici 20-30 minuta praznog hoda. I uvijek su dostizali vodstvo suparnika. No, ako to dopuste protiv Španjolaca, onda će izgubiti s velikom razlikom – zaključio je Miroslav Rede.

Ne bih se mogao suprotstaviti ako netko kaže da je Messi najveći u povijesti, kaže Rede
Ključne riječi
SP 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!