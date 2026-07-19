Ako je Peléove sorte, Yamal će u finalu zasjeniti sve, pa i Messija

Uoči finala 23. Svjetskog prvenstva u nogometu, razgovaramo s novinarskim doajenom, 87-godišnjim kolegom Miroslavom Redeom, nekada i vrsnim nogometašem Partizana, Dinama, beogradskog Rada i zagrebačke Lokomotive.

– U novinarskoj karijeri bio sam na pet svjetskih prvenstava: 1974., 1978., 1982., 1990. i 1998. godine. Najupečatljivije mi je bez konkurencije bilo ono u Argentini 1978. godine; bio je to tako divan, fantastičan nogometni ugođaj, iako je bila zima, ali ne oštra. Međutim, okružje, raspoloženje ljudi bilo je neponovljivo. Argentinci su tada govorili: "Ima nas 25 milijuna i svaki od nas igra mundijal!". Čak je vojna hunta koja je vladala zemljom tih dana otišla u treći plan – prisjeća se Rede.

Trans kakav nema nitko

Imate li dojam da sada 46 milijuna Argentinaca također igra mundijal sa svojim gaučima?

– Da, oni se znaju baciti u takav trans kakav ne može nitko, kakav i priliči zemlji koja je dala takve nogometaše kroz povijest; od Morena, preko Sivorija, Kempesa, Maradone do Messija. I stotine drugih.

Simpatizirate li argentinski nogomet ili ste bliži brazilskom?

– Jako simpatiziram njihov nogomet, iako sam – gledajući od početka – skloniji brazilskom – onome koji je imao više genijalnih igrača, majstora.

Vaš najveći nogometaš u povijesti; Pelé ili Messi?

– Messi je čudo, jedini čisti genij na ovom mundijalu, i ne bih mogao se mogao suprotstaviti ako netko kaže da je Messi najveći u povijesti. Međutim, još nije na svjetskim prvenstvima dosegao u svemu Peléa, jer je Pelé, primjerice, u posljednje tri utakmice na SP-u 1958. godine, protiv Walesa (1:0), Francuske (5:2) i Švedske (5:2), postigao šest pogodaka. I postao svjetski prvak. S tim da je imao i dvije asistencije – ističe Rede, pa pojašnjava:

– Pelé je čuda stvarao u ranoj mladosti, a Messi u poznijoj igračkoj dobi. Na spomenutom Prvenstvu 1958. godine Pelé je uz službeno proglašenog Garrinchu bio najbolji igrač. Kada su zajedno igrali Garrincha i Pelé, seleção je praktički bio nepobjediv. Bila je to čuvena navala: Garrincha, Didi, Vava, Pelé, Zagallo. Ali, Pelé je i 1970. godine bio najbolji igrač Svjetskog prvenstva u Meksiku, s jednim golom u finalu i dvije asistencije. Dakle, od devet golova Brazila u ta dva finala, Pelé je sudjelovao u njih šest. Pritom je tri puta bio prvak svijeta. Kada sam slavnog Brazilca Zagalla – osvajača pet svjetskih naslova s Brazilom; kao igrač, izbornik i tehnički direktor – 1995. godine pitao: "Tko je bolji, Pelé ili Garrincha?", on je ispružio ruke i poravnao ih: "Potpuno su isti" – bio je njegov odgovor.

Jeste li na Svjetskom prvenstvu 2026. uz Messija vidjeli još majstora, izumire li ta vrsta nogometaša?

– Ne izumire, ima majstora. Recimo, najsličniji Peléu je Mbappé, no tu postoji ona najvažnija razlika: kad god je bila najvažnija utakmica, Pelé je bio najbolji. Mbappé to ne uspijeva. I još jedna razlika u odnosu na Messija i Maradonu; ta dvojica Argentinaca nisu skakači, a Pelé je igrao glavom neviđeno, kao Cristiano Ronaldo, ili poput slavnog Mađara Sándora Kocsisa i Cristiana Ronalda. Zbog te napadačke karakteristike u prednosti je u odnosu na Maradonu i Messija. Taj Kocsis najefikasniji je strijelac u povijesti svjetskih prvenstava u pogocima glavom; samo na SP-u 1954. postigao ih je šest od ukupno 11, a Klose je 2002. godine dao pet golova glavom. Pelé je imao i odraz, i praćku kada je pucao glavom. A kada bih ujedinio sve igračke vrline, za mene bi najkompletniji, najuniverzalniji igrač ikada bio Di Stefano; on je igrao i kao Modrić, i kao Ronaldo... ma imao je sve!

Božanstveni dodir

Sviđa li vam se predvodnik nove generacije majstora, 19-godišnji Španjolac Lamine Yamal?

– Da, jako mi se sviđa, ima božanstveni dodir s loptom. On sazrijeva. Više treba sudjelovati u igri, možda bi još, uz Olma, trebao imati još nekog boljeg da ga forsira prema naprijed. Međutim, Yamalovo vrijeme dolazi. Ja prognoziram da će u nedjelju – ako je igrač Peléove sorte – Yamal u zablistati baš u najvažnijoj utakmici. I zasjeniti sve. Riskiram da promašim pod stare dane, ali ne bi mi bilo prvi put.

Ne bojite li se da će argentinska grubost i prljavost izbaciti Yamala iz njegova ritma?

– To je njihova karakteristika o-du-vi-jek! Argentinci su uvijek išli u kost, u bodiček, bili prgavi... Na Svjetskom prvenstvu 1978. godine gledao sam uživo utakmicu Argentina – Brazil 0:0 u Rosariju. Stadion se zvao La Caldera del Diablo ili Vražji kotao; bilo je to deranje kože Brazilaca na živo!

Tko je u prednosti, Španjolska ili Argentina?

– Argentina je, kao i Hrvatska, imala na svakoj utakmici 20-30 minuta praznog hoda. I uvijek su dostizali vodstvo suparnika. No, ako to dopuste protiv Španjolaca, onda će izgubiti s velikom razlikom – zaključio je Miroslav Rede.

Ne bih se mogao suprotstaviti ako netko kaže da je Messi najveći u povijesti, kaže Rede