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VL
Autor
Vecernji.hr
PREDZADNJA UTAKMICA SP-A

UŽIVO Engleska u trećoj minuti povela protiv Francuske, Kane i Bellingham na klupi

FIFA World Cup 2026 - Bronze Final - France v England
CARLOS BARRIA/REUTERS
18.07.2026. u 21:18
Francuska i Engleska u Miamiju igraju utakmicu za brončanu medalju na Svjetskom nogometnom prvenstvu. Susret je na rasporedu od 23 sata po hrvatskom vremenu.
Francuska
0-1
Engleska
Rice 3'
Utakmica za treće mjesto na SP-u u nogometu, 23:00, Miami, SAD
Gol
3' (Gol)

Gol za Englesku! Zabio je Rice. Presjekao je loptu na centru, povukao i pogodio s 20-ak metara.

1'

Počela je utakmica!

TAKTIČKE POSTAVE

Evo kako će momčadi taktički izgledati.

Stigli su sastavi, a oba izbornika su poprilično izmiješali momčadi, posebno Englezi.

ENGLESKA

Henderson - Quansah, Konsa, Guehi, Spence - Rogers, Rice - Saka, Eze, Rashford - Toney

FRANCUSKA

Maignan - Gusto, Konate, Lacroix, Hernandez - Zaire-Emery, Rabiot - Olise, Cherki, Doue - Mbappe

S druge strane, Thomas Tuchel, 52-godišnji Nijemac, dobio je niz kritika, ne samo medija nego i nogometnih stručnjaka zbog vođenja utakmice s Argentinom, to prerano povlačenje ne mogu mu oprostiti i svakako bi mu bronca donijela utjehu i dobru startnu poziciju za novi ciklus. Doduše, dan nakon poraza u polufinalu engleski mediji tvrde da njegova izbornička stolica nije uzdrmana, da ostaje engleski izbornik.

Deschamps je Francusku odveo do naslova svjetskih prvaka 2018. godine u Rusiji, u finalu su svladali našu reprezentaciju s 4:2, osvojio je i Ligu nacija 2021., a igrao je i u finalu Eura 2016. u Francuskoj te na SP-u 2022. u Kataru. U subotu ga čeka i utakmica za svjetsku broncu. Fifa ga je 2018. proglasila najboljim trenerom na svijetu, a bio je i tek treći čovjek u povijesti, uz Brazilca Marija Zagalla i Nijemca Franza Beckenbauera, koji je osvojio SP kao igrač i kao trener. I sigurno je da Deschamps s pobjedom želi otići s ovog posla.

Oba izbornika sigurno imaju motiva napretek. Francuski strateg Didier Deschamps ovom utakmicom završava svoj posao na klupi Francuske, ovaj 57-godišnjak još je u siječnju najavio da odlazi nakon Svjetskog prvenstva, sad je to potvrdio i predsjednik francuskog saveza. No nije potvrdio da će mu nasljednik biti Zinedine Zidane iako je to uglavnom sigurno.

Bit će zanimljivo vidjeti tko se od tih polufinalnih poraza bolje oporavio, katkada te utakmice za treće mjesto znaju biti problematične upravo s te psihološke strane. No vjerujemo da će naći motive, ipak se ljepše kući vratiti sa završnom pobjedom, pa i tom utješnom medaljom. Sjetimo se samo kako smo slavili našu reprezentaciju kad se u Francuskoj okitila broncom.

Englezi su kao i uvijek bili vrlo bahati, barem kad je o njihovim medijima riječ, i dobro su dogurali do polufinala, vodili su protiv Argentine, ali prerano su išli 'zatvarati' utakmicu, povukli su se, a Messi i društvo napali su svim silama i zasluženo sve preokrenuli u 2:1 pobjedu.

Bili su pred vratima raja, željenim finalom Svjetskog prvenstva, ali ta vratara zalupili su im Argentina i Španjolska. Francuzi su kod puno stručnjaka slovili kao najveći favoriti, kao momčad koja ima ritam, brzinu, kvalitetu i najveći roster prepun sjajnih igrača. No onda su stigli na Španjolsku koja je odigrala fenomenalno pametnu utakmicu i na kraju zasluženo slavila s 2:0 i sad čeka nedjeljno finale.

Francuska je u polufinalu izgubila od Španjolske, a Engleska nakon preokreta od Argentine.

Francuska i Engleska u Miamiju, susret je na rasporedu od 23 sata po hrvatskom vremenu.

POČINJEMO

Dobra večer i dobro došli na novo druženje s nogometom na Svjetskom prvenstvu. Pred nama je pretposljednja utakmica na turniru, utakmica za broncu.

Komentara 1

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NO
Normalniživot
23:11 18.07.2026.

Od 22 igrača na terenu, 5 je Europljana. Neću to gledati. Gledat ću utakmice afričkog kupa, tamo su bolji ljudi i igrači.

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