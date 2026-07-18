UŽIVO Engleska u trećoj minuti povela protiv Francuske, Kane i Bellingham na klupi

UOČI FINALA SP-A

Zbog oluje otkazan trening Španjolske, Argentinci ipak trenirali

Trening je trebao biti održan u trening-centru u New Jerseyju, no neposredno prije izlaska reprezentacije na teren FIFA je zbog upozorenja na grmljavinsko nevrijeme naredila prekid svih aktivnosti na otvorenom i povratak igrača, stručnog stožera i predstavnika medija u zatvorene prostore.