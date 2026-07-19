Engleski izbornik: Ovo je dovoljno za četiri utakmice, ali nikad nisam sumnjao u naš mentalitet

Nakon dramatične pobjede Engleske protiv Francuske (6:4) u utakmici za treće mjesto Svjetskog prvenstva, engleski izbornik Thomas Tuchel bio je zadovoljan.

"Ovo je bilo dovoljno za četiri utakmice. Imali smo briljantno prvo poluvrijeme i turbulentno drugo. Bili smo potpuno iscrpljeni i umorni nakon posljednjih nekoliko tjedana. Prošli smo kroz sve nedaće i ovo je bilo apsolutno briljantno", rekao je Tuchel i dodao:

"Bojao sam se fizičkih zahtjeva ove utakmice jer smo znali da su oni imali dan više odmora i puno manje putovanja od nas. Mi smo igrali na vrućini, u produžecima, na velikoj nadmorskoj visini... Sve se to vidjelo u drugom poluvremenu, kroz grčeve igrača, ali nikada nisam sumnjao u naš mentalitet."

Zatim je zaključio:

"Prije osam godina oni su bili prvaci, prije četiri godine igrali su finale. Postoji razlika. Današnji dan je prvi korak. Pobijedili smo ih. Sljedeći korak bit će Španjolska u Ligi nacija.

Kada vidite svoju momčad da se ovako bori, to vam daje energiju. Umor dolazi kasnije i sutra ćemo osjetiti bol dok budemo gledali finale. Sveukupno, ova mi utakmica daje više energije nego što mi je oduzela."