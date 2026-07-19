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PRERANA SMRT

Tužne poruke nakon tragedije: Od mlade vatrogaskinje oprostili se kolege i cijeli Krašić

DVD Krašić
VL
Autor
Večernji.hr
19.07.2026.
u 13:58

- U ovim teškim trenucima upućujemo iskrenu i duboku sućut njezinoj obitelji, rodbini i prijateljima. Neka im ljubav najbližih, zajedništvo i podrška svih nas budu snaga u danima koji dolaze. Počivaj u miru – poručili su iz Općine

Nakon tragične smrti mlade vatrogaskinje, društvene mreže preplavile su poruke tuge i oproštaja. Među prvima se oglasio DVD Krašić, čiji je bila članica, poručivši da je njezin prerani odlazak ostavio prazninu koju će biti teško ispuniti. – S neizmjernom tugom i boli opraštamo se od naše mlade kolegice. Iako je njezin životni i vatrogasni put prekinut prerano, trag koji je ostavila u našoj postrojbi je neizbrisiv. Njezina plemenitost, nesebičnost i spremnost da pomogne drugima ostat će trajna inspiracija svima nama – napisali su njezini kolege.

Na kraju oproštaja obitelji su uputili izraze najdublje sućuti, a svoju kolegicu ispratili riječima koje imaju posebno značenje među vatrogascima: – Mirno spavaj, draga naša. Vatrogasci ne umiru, oni odlaze na vječnu stražu. Od djevojke se oprostila i Općina Krašić, istaknuvši da je njezina smrt pogodila cijelu lokalnu zajednicu. – S velikom tugom opraštamo se od naše mlade sumještanke koja je jučer tragično izgubila život. Njezina prerana smrt duboko je potresla cijelu našu zajednicu. U ovim teškim trenucima upućujemo iskrenu i duboku sućut njezinoj obitelji, rodbini i prijateljima. Neka im ljubav najbližih, zajedništvo i podrška svih nas budu snaga u danima koji dolaze. Počivaj u miru – poručili su iz Općine. 24sata je objavio da se radi o 18-godišnjakinji koja je jučer poginula u nesreći na A1.

Komentara 1

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KI
kingtom
14:19 19.07.2026.

Tužno, onaj čiji je bmw treba mu suditi, dati auto nekome bez vozačke tki se ubije.... to je za tešku robiju

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