Već više od pola stoljeća krajem srpnja Stolac na nekoliko dana postaje jedan od najvažnijih kulturnih punktova regije. Među stećcima Radimlje, u Makovoj hiži, Šarića kući i uz Inat ćupriju okupljaju se književnici, glazbenici, slikari i umjetnici iz cijele regije, nastavljajući viziju koju je još šezdesetih godina sanjao jedan od najvećih pjesnika ovih prostora, Mak Dizdar.
Ovogodišnje Slovo Gorčina u grad na Bregavi dovodi Zlatana Stipišića Gibonnija, Ramba Amadeusa, Svetislava Basaru, Antu Tomića i niz drugih uglednih autora, ali ostaje vjeran svojoj temeljnoj misiji: čuvati Makovu ostavštinu i otvarati prostor novim pjesničkim glasovima. Uoči festivala razgovarali smo s Gorčinom Dizdarom, predsjednikom Upravnog odbora festivala i unukom Maka Dizdara, o tome kako danas izgleda ostvarenje pjesnikova sna, zašto je Stolac tih nekoliko dana drukčiji grad, koliko je Mak i dalje suvremen te zašto njegove stihove ni šest desetljeća poslije ne prestajemo čitati.
'Preminuo je nad pismom deložacije iz vlastitog stana, a u posljednjim godinama života trpio je optužbe i napade i anonimne prijetnje'
Uoči 55. izdanja festivala Slovo Gorčina, koji će od 24. do 26. srpnja u Stocu ugostiti Gibonnija, Ramba Amadeusa, Svetislava Basaru i niz drugih uglednih autora, Gorčin Dizdar govori o viziji svojega djeda Maka, kulturnom identitetu Bosne i Hercegovine, izazovima organizacije festivala i snazi poezije koja desetljećima okuplja umjetnike iz cijele regije
Komentara 5
Mak se izjašnjavao kao Hrvat po nacionalnosti, a unuk valjda isto.😎
Svaka čast Maku ali ovi što su došli ka o veliki ...
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Ugledni gosti....Ante Tomić, Rambo, Basara....Zanimljivo.