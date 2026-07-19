'Preminuo je nad pismom deložacije iz vlastitog stana, a u posljednjim godinama života trpio je optužbe i napade i anonimne prijetnje'

Već više od pola stoljeća krajem srpnja Stolac na nekoliko dana postaje jedan od najvažnijih kulturnih punktova regije. Među stećcima Radimlje, u Makovoj hiži, Šarića kući i uz Inat ćupriju okupljaju se književnici, glazbenici, slikari i umjetnici iz cijele regije, nastavljajući viziju koju je još šezdesetih godina sanjao jedan od najvećih pjesnika ovih prostora, Mak Dizdar.



Ovogodišnje Slovo Gorčina u grad na Bregavi dovodi Zlatana Stipišića Gibonnija, Ramba Amadeusa, Svetislava Basaru, Antu Tomića i niz drugih uglednih autora, ali ostaje vjeran svojoj temeljnoj misiji: čuvati Makovu ostavštinu i otvarati prostor novim pjesničkim glasovima. Uoči festivala razgovarali smo s Gorčinom Dizdarom, predsjednikom Upravnog odbora festivala i unukom Maka Dizdara, o tome kako danas izgleda ostvarenje pjesnikova sna, zašto je Stolac tih nekoliko dana drukčiji grad, koliko je Mak i dalje suvremen te zašto njegove stihove ni šest desetljeća poslije ne prestajemo čitati.