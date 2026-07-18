Kako je Sandra Elkasević nakon deset godina ostala bez rekorda

Punih deset godina Sandra Elkasević bila je vlasnica rekorda Dijamantne lige u Londonu, naravno u bacanju diska. Njezin hitac iz 2016. godine iznosio je 69,94 metra, a ostvaren je u sezoni u kojoj je Sandra osvojila svoj četvrti uzastopni naslov europske prvakinje. Tu je sezonu završila s najboljim rezultatom na svijetu – 70,88 metara, koliko je bacila na mitingu Dijamantne lige u Šangaju. Podsjetimo, Sandra Elkasević ove je sezone odlučila pauzirati s natjecanjima. I dalje svakodnevno trenira i priprema se za povratak, a 2027. godine na Svjetskom prvenstvu u Pekingu mogla bi je dočekati nova velika suparnica – američko bacačko čudo Cierra Jackson.

No, na današnjem mitingu u Londonu Amerikanka Cierra Jackson bacila je disk do nevjerojatnih 71,72 metra. Time je osobni rekord popravila za gotovo četiri metra. Pobijedila je ispred Valarie Allman, aktualne olimpijske prvakinje i dvostruke svjetske prvakinje.

S tim hicem Cierra Jackson trenutačno je 15. na svjetskoj ljestvici svih vremena. Na toj je ljestvici za jedno mjesto spustila Sandru Elkasević, koja je sada 19. svih vremena s hicem od 71,41 metar, ostvarenim 2017. godine.

Za Jackson je atletski svijet pri put čuo prošle sezone kada je pobijedila na Nacionalnom prvenstvu američke sveučilišne atletike (NCAA). Njezin disk je sletio na nevjerojatnih 65,82 metra. Muk na stadionu zamijenio je gromoglasan pljesak. Tim jednim hicem, svojim prvim na natjecanju, Jackson nije samo preuzela vodstvo; ona je srušila rekord NCAA prvenstva, postavila novi osobni rekord i najavila dolazak nove sile. Postala je prva atletičarka u povijesti Fresno Statea koja je osvojila nacionalni naslov na otvorenom, upisavši svoje ime u anale ne samo svog sveučilišta, već i cjelokupnog američkog sveučilišnog sporta.

Priča o njezinom uspjehu nije započela te 20025. godine. Nakon što je prvu sezonu na otvorenom (2021.) provela kao "redshirt", ne natječući se, već trenirajući i prilagođavajući se, već je kao brucošica 2022. godine pokazala naznake buduće veličine. Kvalificirala se za nacionalno prvenstvo u bacanju diska, postavši prva brucošica s Fresno Statea kojoj je to uspjelo još od legendarne Lacy Barnes 1984. godine. Već tada je bilježila vrhunske rezultate, osvajajući medalje na prvenstvima Mountain West konferencije i upisujući se među najbolje u povijesti sveučilišta u bacanju kugle i diska. Njezina prva puna natjecateljska godina donijela je timu čak 12 bodova na konferencijskom prvenstvu.

Kako su godine prolazile, njezina dominacija postajala je sve očitija. Sezona 2023. donijela je nove uspjehe i osobne rekorde, a prava eksplozija uslijedila je u njenim kasnijim godinama studija, kada je započela svoj pohod na povijesne knjige. Jedan za drugim, padali su dugogodišnji rekordi sveučilišta. Srušila je 37 godina star dvoranski rekord u bacanju kugle, a zatim i 36 godina star rekord u bacanju diska, koji je na službenim stranicama sveučilišta bio upisan uz ime Lacy Barnes. Postala je prva atletičarka u povijesti sveučilišta koja je osvojila medalje u tri različite discipline na jednom konferencijskom prvenstvu, potvrđujući svoju nevjerojatnu svestranost i atletsku moć.

Odmah nakon povijesnog trijumfa na NCAA prvenstvu, Cierra Jackson nije gubila vrijeme. Donijela je odluku da okrene novu stranicu i uđe u svijet profesionalizma, potpisavši ugovor s agencijom Elite Athletes Network. Njezin profesionalni debi bio je zakazan za Prefontaine Classic, jedan od najprestižnijih mitinga Dijamantne lige, koji se, kao po sudbini, održavao na istom stadionu Hayward Field gdje je tjednima ranije postala sveučilišna prvakinja. Suočena s najboljim bacačicama svijeta, od kojih su mnoge bile olimpijske i svjetske prvakinje, Jackson je pokazala da pripada toj eliti. Ne samo da se nije uplašila konkurencije, već je bacila disk na novu osobnu rekordnu udaljenost od 67,82 metra, što joj je donijelo senzacionalno drugo mjesto. Bio je to ulazak na veliku scenu kakav se rijetko viđa.

Ostatak njezine prve profesionalne sezone bio je jednako impresivan. Nastupila je na američkom prvenstvu na otvorenom 2025. godine, gdje je u iznimno jakoj konkurenciji zauzela deveto mjesto. Iako nije osvojila medalju, bio je to solidan rezultat za debitanticu koja se još uvijek prilagođavala ritmu profesionalnih natjecanja. Ubrzo je uslijedilo i njezino prvo veliko međunarodno iskustvo, nastup na mitingu Dijamantne lige u Xiamenu 2026. godine. Svakim natjecanjem prikupljala je dragocjeno iskustvo, testirajući se protiv najboljih na svijetu i bruseći formu za trenutak koji će je lansirati u orbitu.

A onda se dogodio London, 18. srpnja 2026. Na mitingu Wanda Diamond League, pred punim stadionom i očima cijelog atletskog svijeta, Cierra Jackson izvela je nešto što će se dugo prepričavati. U natjecanju koje je bilo napeto do samog kraja, sve je stalo u njezin posljednji, šesti pokušaj. Do tada je bila u dobroj poziciji, ali ono što je uslijedilo bilo je čista sportska magija. S maksimalnom koncentracijom i eksplozivnom snagom, izbacila je disk koji je letio i letio, naizgled prkoseći zakonima fizike, da bi na kraju sletio na nevjerojatnoj udaljenosti od 71,72 metra. Stadion je eksplodirao. Tim jednim hicem, Cierra Jackson ne samo da je osigurala pobjedu, već je doslovno uništila konkurenciju i srušila dva prestižna rekorda: rekord mitinga u Londonu i, što je još važnije, rekord cjelokupne Dijamantne lige.

Bio je to trenutak koji je potvrdio proročanske riječi njezinog trenera - Cierra Jackson je "šokirala svijet". Postati rekorderka Dijamantne lige, najjačeg serijala atletskih natjecanja na svijetu, postignuće je rezervirano samo za najveće legende ovog sporta. Učinivši to u svojoj prvoj punoj profesionalnoj sezoni, poslala je jasnu poruku da nije samo nova zvijezda, već potencijalna buduća vladarica discipline. Njezin hitac odjeknuo je atletskim krugovima, stavljajući je u najuži krug favoritkinja za nadolazeća svjetska prvenstva i Olimpijske igre.