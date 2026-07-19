Najluđi trenuci Svjetskog prvenstva: Od rasplesanog robota do patke koja je upoznala predsjednicu

Dok se nogometni svijet priprema za veliko finale Svjetskog prvenstva između Argentine i Španjolske u New Jerseyju, u kojem će Lionel Messi pokušati još jednom potvrditi svoju veličinu protiv mladog nasljednika Laminea Yamala, iza nas je pet tjedana turnira koji će se pamtiti ne samo po golovima, dramatičnim završnicama i velikim iznenađenjima, nego i po brojnim bizarnim, duhovitim i potpuno neočekivanim trenucima.

Jer, Svjetsko prvenstvo nikada nije samo nogomet. Ono je i pozornica na kojoj navijači, igrači, suci, pa čak i životinje, nerijetko ukradu dio slave najvećim zvijezdama.

Jedan od prvih hitova turnira dogodio se na plaži u Miamiju, gdje su se argentinski navijači okupljali uoči utakmice protiv Zelenortskih Otoka. Među njima se pojavio – robot. Odjeven u argentinske boje i s Messijevim dresom na sebi, neumorno je plesao s navijačima i vrlo brzo postao jedna od najfotografiranijih atrakcija prvenstva.

Ni australski navijači nisu zaostajali u kreativnosti. U Seattleu, uoči dvoboja protiv domaćeg SAD-a, jedan je navijač doslovno "surfao" iznad mase – stojeći na vratima koja su ga nosili ostali navijači. Snimka je ubrzo postala viralna.

Neobične scene nisu se događale samo na tribinama. Novozelanđanin Ben Old tijekom utakmice protiv Egipta morao je napustiti teren nakon što su mu u jednom duelu puknule hlačice. Dok je čekao novu opremu uz aut-liniju, Mohamed Salah postigao je pogodak za Egipat, što je dodatno razljutilo izbornika Darrena Bazeleyja, uvjerenog da je svemu prethodio prekršaj.

Ako su Argentinci imali robota, a Australci "surfere", Meksikanci su imali – most od pivskih čaša. Nakon pobjede svoje reprezentacije navijači su od stotina plastičnih čaša izgradili improvizirani most preko kojega je jedan od njih spektakularno preletio, dok su ga ostali dočekali u naručje. Društvene mreže odmah su se našalile kako bi "bacanje japanke" uskoro moglo postati olimpijski sport.

Posebno mjesto među maskotama turnira zauzele su dvije patke. Škotski navijači u Bostonu prigrlili su Dawn, patku koja se pojavila omotana škotskom zastavom i sa zlatnim medaljonom oko vrata. Vrlo brzo postala je kultna figura među pripadnicima Tartan Armyja.

Nedugo potom svjetsku je slavu stekla i Merlin, patka koja je tijekom slavlja meksičkih navijača nosila dres svoje reprezentacije. Toliko je postala popularna da je upoznala čak i meksičku predsjednicu Claudiju Sheinbaum, koju je tijekom fotografiranja uspjela i kljunuti.

Ni suci nisu ostali pošteđeni neugodnosti. Njemački arbitar Felix Zwayer tijekom susreta Australije i SAD-a završio je na travnjaku zbog grčeva. U pomoć su mu priskočili sami igrači, a potom je popio sok od kiselih krastavaca, poznat kao brzo rješenje protiv grčeva. Nakon minute i pol prekida utakmica je normalno nastavljena.

Prvenstvo je donijelo i jednu povijesnu odluku. Paragvajac Miguel Almirón postao je prvi nogometaš isključen zbog novog FIFA-inog pravila koje zabranjuje razgovor s protivnicima dok igrač rukom prekriva usta. Nakon VAR provjere sudac mu je pokazao crveni karton, što je izazvalo brojne rasprave među navijačima i stručnjacima.

Škotski navijači ponovno su privukli pažnju izvan stadiona. Tijekom boravka u Bostonu ukrašavali su gradske kipove prometnim čunjevima, nastavljajući tradiciju staru desetljećima, inspiriranu slavnim kipom vojvode od Wellingtona u Glasgowu koji već godinama "nosi" prometni čunj.

Jedna od najkontroverznijih scena dogodila se na utakmici Urugvaja i Zelenortskih Otoka. Federico Viñas pomagao je suparniku Telmu Arcanju koji je imao grčeve, ali čim je njegova momčad krenula u kontranapad, ostavio ga je na travnjaku i uključio se u akciju iz koje je Urugvaj postigao pogodak. Nakon utakmice izbornik Bubista nije skrivao razočaranje, poručivši kako ga je posebno pogodilo što je takav potez došao od momčadi čiji trener Marcelo Bielsa godinama govori o važnosti fair-playa.

Prvenstvo će pamtiti i Južnoafrikanac Yaya Sithole. Postao je prvi igrač isključen na ovogodišnjem turniru tijekom poraza od Meksika, nakon kojeg je njegova reprezentacija ostala s devetoricom igrača. Ipak, nogomet mu je pružio priliku za iskupljenje. Nakon odrađene suspenzije vratio se u momčad, pomogao Južnoafričkoj Republici pobijediti Južnu Koreju i izboriti plasman u nokaut-fazu.

Sve to još jednom potvrđuje da Svjetsko prvenstvo nije samo borba za trofej. Ono je spoj vrhunskog nogometa, navijačke strasti, nepredvidivih situacija i priča koje će se prepričavati još godinama. Upravo zbog takvih trenutaka, velikih i malih, ovo natjecanje ostaje najveća pozornica svjetskog sporta.