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Luka Modrić još se nije spreman oprostiti od vatrenih: Poznato kada i gdje će odigrati posljednju utakmicu?

ARHIVA: Hrvatska u Moskvi osvojila srebrnu medalju na Svjetskom nogometnom prvenstvu - 2018.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
19.07.2026.
u 16:44

Hrvatsku krajem rujna i početkom listopada očekuju četiri utakmice u Ligi nacija. Novi/stari izbornik Slaven Bilić u tom će ciklusu odraditi svoje prve utakmice od povratka na klupu vatrenih, a rekao je kako bi volio imati Modrića na raspolaganju

Čini se kako karijera Luke Modrića na najvišem nivou i dalje nije gotova. Nakon dugih pregovora, 40-godišnji veznjak sve je bliže potpisu novog  jednogodišnjeg ugovora s talijanskim Milanom. Financijski uvjeti trebali bi ostati isti, Modrić bi dobio tri i pol milijuna eura, a u klubu bi ga dočekao novi trener. Ruben Amorim navodno ga je osobno zvao i nagovarao ga na ostanak.

Ono što najviše zanima hrvatsku javnost ipak je nastavak njegove reprezentativne karijere. Modrić je ovog ljeta u SAD-u, Kanadi i Meksiku odigrao svoje posljednje utakmice na Svjetskom prvenstvu, ali to mu neće biti posljednje utakmice u reprezentativnom dresu, piše Germanijak.

Luka Modrić ima hrpu novca i može otputovati bilo kamo na svijetu, a evo gdje ljetuje

Hrvatsku krajem rujna i početkom listopada očekuju četiri utakmice u Ligi nacija. Novi/stari izbornik Slaven Bilić u tom će ciklusu odraditi svoje prve utakmice od povratka na klupu vatrenih, a rekao je kako bi volio imati Modrića na raspolaganju u tim susretima. Njih su se dvojica našli u Zadru prije četiri dana i razgovarali te se čini kako su došli do dogovora.

Spomenuti medij piše kako bi Modrić posljednju utakmicu za reprezentaciju trebao odigrati na Poljudu 6. listopada kojom će vatreni zaključiti taj ciklus u Ligi nacija. Imalo bi to posebnu simboliku budući da bi najveći hrvatski nogometaš ikada posljednju utakmicu za reprezentaciju odigrao pod izbornikom koji ga je u nju i uveo.

Treba reći kako njegova odluka još uvijek nije potvrđena, a možda ju još nije ni donio. Posljednje informacije kažu da će se Modrić oprostiti u Splitu, ali do listopada se sve stigne promijeniti.
Ključne riječi
oproštaj Luka Modrić hrvatska nogometna reprezentacija

Komentara 2

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BR
Brijest1
17:18 19.07.2026.

Mediji bi više voljeli da nikada i nije počeo igrati nogomet.

Avatar Fejk Njuz
Fejk Njuz
18:10 19.07.2026.

ovaj se oprašta k'o tereza...

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