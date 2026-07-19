FOTO Pogledajte izraze lica engleskih nogometaša, nisu zadovoljni brončanom medaljom

Nogometna reprezentacija Engleske osvojila je treće mjesto na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu nakon dramatične pobjede 6:4 (4:0) protiv Francuske u Miamiju.
Nogometna reprezentacija Engleske osvojila je treće mjesto na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu nakon dramatične pobjede 6:4 (4:0) protiv Francuske u Miamiju.
Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS
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Iako su ostvarili pobjedu i osvojili medalju, engleski igrači nisu djelovali pretjerano zadovoljno tijekom dodjele.
Iako su ostvarili pobjedu i osvojili medalju, engleski igrači nisu djelovali pretjerano zadovoljno tijekom dodjele.
Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS
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Odmah nakon završetka utakmice uslijedila je svečana dodjela medalja na stadionu u Miamiju.
Odmah nakon završetka utakmice uslijedila je svečana dodjela medalja na stadionu u Miamiju.
Foto: MARCO BELLO/REUTERS
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Engleski reprezentativci primili su brončana odličja te sada mogu napustiti turnir, bez čekanja nedjeljnog finala između Španjolske i Argentine.
Engleski reprezentativci primili su brončana odličja te sada mogu napustiti turnir, bez čekanja nedjeljnog finala između Španjolske i Argentine.
Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS
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Izrazi lica igrača Thomasa Tuchela jasno su pokazivali razočaranje jer su očekivali borbu za naslov svjetskog prvaka, a ne utakmicu za treće mjesto.
Izrazi lica igrača Thomasa Tuchela jasno su pokazivali razočaranje jer su očekivali borbu za naslov svjetskog prvaka, a ne utakmicu za treće mjesto.
Foto: Paul Childs/REUTERS
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Foto: Paul Childs/REUTERS
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Foto: MARCO BELLO/REUTERS
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Foto: MARCO BELLO/REUTERS
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Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS
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Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS
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Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS
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Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS
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