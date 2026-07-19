Trump progovorio o aferi koja je uzdrmala SP: 'Nazvao sam Infantina, ali nisam znao što će se dogoditi'

Odluka Fife da poništi crveni karton američkom napadaču Folarinu Balogunu i dalje je jedna od najkontroverznijih priča SP-a. O tome se ponovno raspravljalo u petak, kada se predsjednik Donald Trump naizgled ogradio od posljedica svog telefonskog poziva predsjedniku Fife Gianniju Infantinu, za koji se tvrdi da je omogućio Balogunu nastup u osmini finala protiv Belgije. Govoreći uz Infantina tijekom prijema Fife u Trump Toweru, Trump je izjavio da nije znao što će uslijediti nakon poziva te istaknuo da zasluge za dopuštanje Balogunu da igra pripadaju Infantinu.

– Ovo je bio turnir kakav se ne pamti, ispunjen žestokom konkurencijom i nezaboravnim trenucima. Vjerojatno je najupečatljiviji trenutak bio onaj kad su tom gospodinu dodijelili... je li to bio crveni karton? I bio sam prisiljen nazvati Giannija i dati preporuku. Rekao sam: "Gianni, htio bih dati preporuku. Pusti tog tipa u igru!" Ne, nisam to rekao. Rekao sam: "Želio bih uložiti prigovor." Nisam imao pojma što će se dogoditi. Ali, znate, puno je bolje što je ispalo baš tako jer nema nikakvih kontroverzi. Oni su pobijedili, a naša je momčad imala sve svoje igrače na okupu. Infantino je donio još jednu odličnu odluku, kad malo bolje razmislite. A za to nikad neće dobiti priznanje – kazao je Trump.

U svojim se komentarima osvrnuo na brojne događaje sa Svjetskog prvenstva, poput odluke Engleske da se potpuno povuče u obranu dok je vodila 1:0 protiv Argentine u drugom poluvremenu polufinalne utakmice.

Predsjednik je izjavio da je engleski izbornik Thomas Tuchel pogriješio pretvorivši kapetana Harryja Kanea – s kojim je Trump igrao golf – u obrambenog igrača:

– Engleska ima sjajnog igrača s kojim sam igrao golf. Znate to, zar ne? Riječ je o Harryju, koji je bio fantastičan. Mislim da su možda pogriješili kad su od njega napravili obrambenog igrača. Što ja znam o nogometu? Poveli su, a onda povukli svog najboljeg igrača i stavili ga u obranu. I onda, nekako... morali smo zaigrati malo ofenzivnije, zar ne? (žj)