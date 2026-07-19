Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 104
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OTKRIO DETALJE

Trump progovorio o aferi koja je uzdrmala SP: 'Nazvao sam Infantina, ali nisam znao što će se dogoditi'

storyeditor/2026-07-18/PXL_REU_170726_155401190.jpg
Autor
Željko Janković
19.07.2026.
u 14:45

Donald Trump naizgled se ogradio od posljedica svog telefonskog poziva predsjedniku Fife Gianniju Infantinu

Odluka Fife da poništi crveni karton američkom napadaču Folarinu Balogunu i dalje je jedna od najkontroverznijih priča SP-a. O tome se ponovno raspravljalo u petak, kada se predsjednik Donald Trump naizgled ogradio od posljedica svog telefonskog poziva predsjedniku Fife Gianniju Infantinu, za koji se tvrdi da je omogućio Balogunu nastup u osmini finala protiv Belgije. Govoreći uz Infantina tijekom prijema Fife u Trump Toweru, Trump je izjavio da nije znao što će uslijediti nakon poziva te istaknuo da zasluge za dopuštanje Balogunu da igra pripadaju Infantinu.

– Ovo je bio turnir kakav se ne pamti, ispunjen žestokom konkurencijom i nezaboravnim trenucima. Vjerojatno je najupečatljiviji trenutak bio onaj kad su tom gospodinu dodijelili... je li to bio crveni karton? I bio sam prisiljen nazvati Giannija i dati preporuku. Rekao sam: "Gianni, htio bih dati preporuku. Pusti tog tipa u igru!" Ne, nisam to rekao. Rekao sam: "Želio bih uložiti prigovor." Nisam imao pojma što će se dogoditi. Ali, znate, puno je bolje što je ispalo baš tako jer nema nikakvih kontroverzi. Oni su pobijedili, a naša je momčad imala sve svoje igrače na okupu. Infantino je donio još jednu odličnu odluku, kad malo bolje razmislite. A za to nikad neće dobiti priznanje – kazao je Trump.

U svojim se komentarima osvrnuo na brojne događaje sa Svjetskog prvenstva, poput odluke Engleske da se potpuno povuče u obranu dok je vodila 1:0 protiv Argentine u drugom poluvremenu polufinalne utakmice.

Predsjednik je izjavio da je engleski izbornik Thomas Tuchel pogriješio pretvorivši kapetana Harryja Kanea – s kojim je Trump igrao golf – u obrambenog igrača:

– Engleska ima sjajnog igrača s kojim sam igrao golf. Znate to, zar ne? Riječ je o Harryju, koji je bio fantastičan. Mislim da su možda pogriješili kad su od njega napravili obrambenog igrača. Što ja znam o nogometu? Poveli su, a onda povukli svog najboljeg igrača i stavili ga u obranu. I onda, nekako... morali smo zaigrati malo ofenzivnije, zar ne? (žj)
Ključne riječi
SP 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!