Zbog podrijetla nisam smio predavati hrvatski pa sam iz protesta ime Ljudevit promijenio u Ludwig i zaposlio se kao vozač u UNPROFOR-u

Ludwig Bauer pripada onoj rijetkoj vrsti pisaca koji su desetljećima stvarali tiho, bez velike buke, a iza sebe ostavili opus kakvim se malo tko može pohvaliti. Autor je dvadesetak romana, brojnih knjiga za djecu i prijevoda, dobitnik gotovo svih važnijih hrvatskih književnih priznanja, a ove je godine njegov rad zaokružen i najvećim državnim priznanjem za književnost, Nagradom “Vladimir Nazor” za životno djelo. Bio je to povod za ljetni razgovor o književnosti, odrastanju, povijesti, politici, školstvu, umjetnoj inteligenciji i svijetu koji se mijenja brže nego ikada dosad.
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