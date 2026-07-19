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IZ HRVATSKE ZA SVIJET

Iz Hrvatske žele osvojiti svijet: 'Tu se vrte milijarde dolara godišnje'

Autor
Snježana Bičak
19.07.2026.
u 06:29

Cilj nam je biti u top 20 ‘grossing’ igrica, dakle među najboljim i najprodavanijim igricama na svijetu, i vrlo smo ozbiljni i uporni u postizanju tog cilja pa je u našem timu 12 stručnjaka iz cijelog svijeta

Ako ste ljubitelj igrica, pa slobodno vrijeme kratite opuštajući se uz neke koje ste skinuli na svoj mobilni uređaj, onda će vas priča Zagrepčanke Nikoline Finska posebno zanimati, s obzirom na to da ćete, zahvaljujući njoj, imati priliku opuštati se uz nove igrice, drukčije od dosadašnjih, s temama koje još nisu privlačile pozornost gamera. Njena je poslovna priča zanimljiva i s poduzetničke strane jer Nikolina je jedna od rijetkih osoba koja se, nakon godina provedenih izvan Hrvatske i uspješnog poslovanja u Finskoj, odlučila vratiti u Hrvatsku.

Ključne riječi
Hrvatska Finska žene gaming igrica

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