Iz Hrvatske žele osvojiti svijet: 'Tu se vrte milijarde dolara godišnje'

Ako ste ljubitelj igrica, pa slobodno vrijeme kratite opuštajući se uz neke koje ste skinuli na svoj mobilni uređaj, onda će vas priča Zagrepčanke Nikoline Finska posebno zanimati, s obzirom na to da ćete, zahvaljujući njoj, imati priliku opuštati se uz nove igrice, drukčije od dosadašnjih, s temama koje još nisu privlačile pozornost gamera. Njena je poslovna priča zanimljiva i s poduzetničke strane jer Nikolina je jedna od rijetkih osoba koja se, nakon godina provedenih izvan Hrvatske i uspješnog poslovanja u Finskoj, odlučila vratiti u Hrvatsku.
SMOKVICA KRMPOTSKA
FOTO Za 155 tisuća eura prodaje se apartman iz snova: Dva balkona, pogled na more i roštilj u zelenilu
SVE JE ZABILJEŽILA
FOTO Evo kako je muž Marijane Batinić uredio okućnicu njihove vikendice, rezultat je idilična oaza
2
POTPUNO RENOVIRAN
FOTO Pogled na cijeli Zagreb i useljenje bez ulaganja: Evo koliko košta ovaj stan u Zagrebu
SAVJETI ZA BOLJU SVAKODNEVICU