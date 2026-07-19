Najljepši trenutak utakmice nije bio nijedan od deset golova, već jedan prizor na kraju susreta

Engleska je pobjedom 6:4 nad Francuskom osvojila brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u utakmici koja će ostati upamćena kao jedna od najuzbudljivijih u povijesti turnira. Deset pogodaka, brojni preokreti i odlična napadačka predstava obilježili su dvoboj u Miamiju, no prizor koji je posebno dirnuo navijače dogodio se tek nakon posljednjeg zvižduka.

Dok su Englezi slavili osvajanje trećeg mjesta, a Francuzi se opraštali od izbornika Didiera Deschampsa nakon njegova posljednjeg nastupa na klupi reprezentacije, nekoliko igrača obje momčadi okupilo se na sredini terena. Zajedno su kleknuli, zagrlili se i u tišini izmolili molitvu, ostavljajući snažnu poruku sportskog zajedništva.

Video tog trenutka ubrzo se proširio društvenim mrežama. U zajedničkoj molitvi sudjelovali su engleski reprezentativci Bukayo Saka, Marc Guéhi, Eberechi Eze i Trevoh Chalobah te francuski nogometaši Dayot Upamecano, Jean-Philippe Mateta i Maxence Lacroix.

Posebnu pažnju privukao je Saka, koji je s tri pogotka bio junak engleske pobjede. Unatoč velikom slavlju nakon osvajanja bronce, nakratko je ostavio suigrače i pridružio se francuskim nogometašima, pokazujući da su međusobno poštovanje i zajednička uvjerenja važniji od rezultata na semaforu.

Nekoliko minuta ranije bili su rivali u jednoj od najefikasnijih utakmica ovog prvenstva, a nakon završetka susreta pokazali su sasvim drugo lice sporta. Umjesto novih slavlja ili razočaranja, u prvi plan došli su prijateljstvo, zajedništvo i vjera.