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DRUGO LICE SPORTA

Najljepši trenutak utakmice nije bio nijedan od deset golova, već jedan prizor na kraju susreta

FIFA World Cup 2026 - Bronze Final - France v England
MARCO BELLO/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
19.07.2026.
u 09:32

Nekoliko minuta ranije bili su rivali u jednoj od najefikasnijih utakmica ovog prvenstva, a nakon završetka susreta pokazali su sasvim drugo lice sporta

Engleska je pobjedom 6:4 nad Francuskom osvojila brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u utakmici koja će ostati upamćena kao jedna od najuzbudljivijih u povijesti turnira. Deset pogodaka, brojni preokreti i odlična napadačka predstava obilježili su dvoboj u Miamiju, no prizor koji je posebno dirnuo navijače dogodio se tek nakon posljednjeg zvižduka.

Dok su Englezi slavili osvajanje trećeg mjesta, a Francuzi se opraštali od izbornika Didiera Deschampsa nakon njegova posljednjeg nastupa na klupi reprezentacije, nekoliko igrača obje momčadi okupilo se na sredini terena. Zajedno su kleknuli, zagrlili se i u tišini izmolili molitvu, ostavljajući snažnu poruku sportskog zajedništva.

Video tog trenutka ubrzo se proširio društvenim mrežama. U zajedničkoj molitvi sudjelovali su engleski reprezentativci Bukayo Saka, Marc Guéhi, Eberechi Eze i Trevoh Chalobah te francuski nogometaši Dayot Upamecano, Jean-Philippe Mateta i Maxence Lacroix.

Posebnu pažnju privukao je Saka, koji je s tri pogotka bio junak engleske pobjede. Unatoč velikom slavlju nakon osvajanja bronce, nakratko je ostavio suigrače i pridružio se francuskim nogometašima, pokazujući da su međusobno poštovanje i zajednička uvjerenja važniji od rezultata na semaforu.

Nekoliko minuta ranije bili su rivali u jednoj od najefikasnijih utakmica ovog prvenstva, a nakon završetka susreta pokazali su sasvim drugo lice sporta. Umjesto novih slavlja ili razočaranja, u prvi plan došli su prijateljstvo, zajedništvo i vjera.
Ključne riječi
SP 2026.

Komentara 4

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BL
blaz18
10:08 19.07.2026.

Nemojte samo reprizirati ovu utakmicu da djeca ne gledaju,zgadit cete im ovu igru,i da,nalo je deset,trebali su igrat na 20 golova

OT
otrovnijezik
09:54 19.07.2026.

E jeste mu priredili oproštaj, poklonili emglezima utakmicu.

Avatar tarana
tarana
09:57 19.07.2026.

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