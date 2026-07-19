Collina brani spornu odluku u ključnom trenutku Hrvatske i Portugala: 'Nije bila kosa, nego glava'

Pierluigi Collina, jedan od najpoznatijih nogometnih sudaca u povijesti i aktualni šef FIFA-ine sudačke organizacije, osvrnuo se na tehnološke novitete korištene tijekom Svjetskog prvenstva, a posebno je analizirao spornu situaciju iz utakmice Portugala i Hrvatske koja je izazvala brojne rasprave.

Talijanska sudačka legenda u razgovoru za La Gazzettu dello Sport govorio je o utjecaju tehnologije na moderni nogomet, izboru Slavka Vinčića za suca finala Svjetskog prvenstva između Španjolske i Argentine, ali i situaciji u kojoj se provjeravalo je li lopta nakon ubačaja pogodila hrvatskog napadača Igora Matanovića u glavu ili kosu.

Prema Collininom objašnjenju, sustav je jasno pokazao da je kontakt ostvaren s glavom hrvatskog reprezentativca, a ne s kosom.

"Ovdje je grafikon govorio vrlo jasno. Vidi se vrh u trenutku kada lopta dodiruje glavu hrvatskog napadača, zatim ravna linija, pa novi vrh kada lopta pogađa leđa portugalskog braniča", objasnio je Collina.

Dodatno je pojasnio kako sustav funkcionira i zašto je zaključeno da je došlo do kontakta s glavom.

"Budući da sustav ne registrira kontakt s kosom, zabilježeni vrh posljedica je kontakta lopte s glavom", dodao je.

Collina smatra kako tehnologija nije neprijatelj nogometne emocije, već alat koji sucima omogućuje donošenje preciznijih odluka. Smatra nelogičnim da svi gledatelji na stadionu ili pred televizorima mogu vidjeti određenu situaciju iz više kutova, dok osoba koja mora donijeti odluku nema istu mogućnost.

"Na stadionu je više od 80.000 gledatelja moglo u stvarnom vremenu vidjeti što se dogodilo, a jedina osoba koja to nije mogla bila je ona koja je morala donijeti odluku. Imali smo dvije mogućnosti: stvoriti zajednicu Amiša u kojoj je tehnologija zabranjena ili istu mogućnost dati i sucima", slikovito je poručio Talijan.

Iako FIFA ulaže milijune u razvoj novih tehnologija, Collina se nada da će se one koristiti što rjeđe jer bi to značilo da suci sami donose ispravne odluke.

"Ulažemo milijune nadajući se da će taj novac biti 'bačen'. To bi značilo da su suci dobro obavili posao i da im tehnologija nije bila potrebna", rekao je Collina.

Odbacio je i tvrdnje da VAR i ostali sustavi smanjuju emociju nogometa.

"Tvrdnja da tehnologija ubija emocije povijesna je neistina. Igrač slavi kada postigne pogodak, a ako je pogodak potvrđen, slijedi još jedno slavlje. Ako je poništen, slavi suparnička momčad", izjavio je.

Kao primjer naveo je pogodak Geoffa Hursta u finalu Svjetskog prvenstva 1966. godine protiv Zapadne Njemačke, oko kojeg se i danas vode rasprave.

"Puno je pravednije da se emocija temelji na ispravnoj odluci nego na situaciji o kojoj će se raspravljati tjednima ili desetljećima", zaključio je Collina.

Talijan se dotaknuo i odluke da Slavko Vinčić sudi finale između Španjolske i Argentine. Pohvalio je slovenskog arbitra i istaknuo kako izbor glavnog suca utakmice za naslov svjetskog prvaka nikada nije jednostavan.

"Imao je vrlo dobar put kroz turnir. Sretan sam zbog njega, kao i zbog svih ostalih sudaca koji su bili ovdje. Izbor nije bio jednostavan", rekao je Collina.

Bivši elitni sudac priznao je da mu je svaki put posebno emotivan trenutak kada sucu priopći da će voditi finale Svjetskog prvenstva.

"Svaki put se naježim. Znam što su ti ljudi godinama radili i koliko su žrtvovali, uključujući vrijeme s obitelji. Očekivao sam Vinčićevu reakciju jer sam i sam proživio istu emociju", kazao je Collina.

Collina, koji je sudio finale Svjetskog prvenstva 2002. između Brazila i Njemačke, zaključio je kako tehnologija ne smije zamijeniti suca, nego mu samo pomoći da u najvažnijim trenucima donese što ispravniju odluku.