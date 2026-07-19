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Zasad bez kazne

Otkriveno kako je sporni transparent završio na tribinama na SP-u, danas bi se mogao naći na finalu

FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina
Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS
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Autor
Robert Junaci
19.07.2026.
u 07:30

Argentinski savez nije navijačima vratio transparent pa se nagađa da ga čuvaju za današnji finalni susret SP-a

Fifa još nije kaznila nogometni savez Argentine zbog transparenta koji su njezini igrači istaknuli na travnjaku nakon pobjede nad Engleskom u polufinalu Svjetskog prvenstva. Naime, riječ je o transparentu na kojem je pisalo "Las Malvinas son argentinas" (u prijevodu: Falklandski otoci su argentinski). Zna se da su Velika Britanije i Argentina ratovale zbog tog otočja koje i dalje službeno pripada Britancima.

No, Argentinci se s time ne mire, pa na ovakve način izražavaju svoj stav. Kako je riječ o politici, očekivala se kazna Argentince, ali kazne zasad nema.

Otkriveno je i kako je došlo do toga da se takav transparent pojavi na travnjaku. Napravili su ga argentinski navijači, nije to bio spektakularan uradak. Ovo ih je koštalo desetak dolara jer su samo trebali kupiti bijelu plahu i sprej u boji, ispisati želju poruku i nekako je unijeti na stadion. A to navijačima nije problem, možda bio da se radilo o pravom transparentu, a plahtu je lako unijeti na stadion. A onda je s tribine stigla do igrača.

Neposredno prije kraja utakmice navijači su na tribinu iza gola razvili svoju plahtu s tip natpisom. Redar ju je ubrzo primijetio i pokušao im je oduzeti. A kada su navijači čuli da će biti pozvana policija, donijeli su odluku i povukli ključni potez cijele priče te bijelu plahtu omotali oko pune plastične boce s pićem kako bi letjela što dalje, i zatim je bacili na teren. Prvi ju je primijetio Giovani Lo Celso, koji ju je podigao i razvio, a onda je iza nje stao još veliki broj igrača.

Navijači tu svoj plahtu željeli natrag, ali je zasad nisu dobili. Postoji sumnja da bi se mogla pojaviti i na današnjem finalu Svjetskog prvenstva u susretu Argentine i Španjolske.

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Ključne riječi
SP 2026. Argentina reprezentacija

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