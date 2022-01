Uspio je pobijediti sustav pa zaigrao iako se odbija cijepiti protiv koronavirusa!

Hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović odigrao je najbolju utakmicu sezone i odveo svoj Utah Jazz do pobjede 115-109 u gostima kod Denver Nuggetsa. Bogdanović je bio najbolji strijelac susreta sa 36 koševa, a tome je dodao i 13 skokova te 4 asistencije. Šut iz igre bio mu je 12-20, a pogodio je i 11 od 13 slobodnih bacanja.

Pobjedi Utaha pomogla su i 18 poena Rudyja Gaya, Donovan Mitchell ubacio je 17, Royce O'Neal i Jordan Clarkson po 13 koševa. Bila je to deseta uzastopna gostujuća pobjeda Jazzera, koji su igrali bez centra Rudyja Goberta, koji je imao upalu ramena.

Kod Denvera najbolji je bio srpski centar Nikola Jokić, koji je ostvario 64. triple-double u karijeri, sa 26 poena, 21 skokom i 11 asistencija. Monte Morris i Will Barton dodali su po 20 koševa.

Foto: Trevor Ruszkowski/REUTERS Jan 5, 2022; Indianapolis, Indiana, USA; Brooklyn Nets guard Kyrie Irving (11) dribbles the ball while Indiana Pacers forward Oshae Brissett (12) defends in the second half at Gainbridge Fieldhouse. Mandatory Credit: Trevor Ruszkowski-USA TODAY Sports Photo: Trevor Ruszkowski/REUTERS

Kyrie Irving imao je uspješan ovosezonski debi za Brooklyn Netse, koji su u trećoj četvrtini gubili sa 19 koševa razlike ali su na kraju u gostima slavili protiv Indiana Pacersa 129-121. Irving, koji ne može igrati domaće utakmice jer nije cijepljen, upisao je 22 poena, od čega 10 u zadnjoj četvrtini. Ipak, najveći doprinos pobjedi Netsa dao je Kevin Durant sa 39 koševa, a James Harden ubacio je 18.

Domaćine su predvodili Domantas Sabonis i Lance Stephenson. Sabonis je ostvario triple-double, 32 poena, 12 skokova i 10 dodavanja, a Stephenson je susret završio sa 30 koševa.

Dallas Mavericksi su na domaćem terenu dobili Golden State Warriorse 99-82, a predvodio ih je Luka Dončić s 26 koševa, 7 skokova i 8 asistencija. S druge strane Stephen Curry nije mogao pronaći rješenja za obranu domaćina, pa je postigao samo 14 poena, ali uz katastrofalan šut (5-24), a pogodio je samo jednu tricu iz 9 pokušaja.

Philadelphia je ostvarila petu pobjedu u nizu nakon što je u gostima svladala Orlando Magic sa 116-106, a ponovno je odličnu partiju pružio Joel Embiid sa 31 košem, dok je Seth Curry dodao 20 poena i 12 asistencija.

Bez bolesnog Giannisa Antetokounmpa prvaci Milwaukee Bucksi su kod kuće izgubili od Toronto Raptorsa 111-117. Gosti su imali četvoricu raspoloženih igrača, a predvodio ih je Pascal Siakam sa 33 koša, što mu je ovosezonski rekord. Gary Trent Jr. i OG Anunoby zabili su po 22 poena, a Fred VanVleet dodao je 19.

Chris Middleton sa 25 koševa bio je najbolji kod Milwaukeeja.

Boston Celticsi su na svom terenu poraženi od San Antonio Spursa sa 97-99, iako su imali minutu u pol za preokret. San Antonio je vodio 99-95 minutu i pol do kraja, no Jaylen Brown je dvije sekunde prije isteka vremena promašio polaganje.

Nakon povratka iz zdravstvenog protokola Dejounte Murray je za Spurse ubilježio 22 koša, 12 asistencija i 9 skokova. Derrick White i Devin Vassell ubacili su po 17.

Bostonove strijelce predvodio je Jaylen Brown sa 30 koševa, a Jayson Tatum dodao je 19.