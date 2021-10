Netsi poručuju: Irving ne može igrati ni trenirati sve dok se ne cijepi

Nakon što je postalo izvjesno da bi Dario Šarić (Suns) mogao propustiti cijelu sezonu i nakon što je Luka Šamanić dobio otpust u Spursima, hrvatska knjiga u NBA ligi spala je na dva slova. Na Bojana Bogdanovića i Ivicu Zupca.

U svojoj prvoj predsezonskoj utakmici, za 26 minuta, Bojan Bogdanović uknjižio je 15 koševa u pobjedi njegova Utah Jazza protiv New Orleansa (127:96).

Od njegovih suigrača najupečatljiviji je bio francuski centar Rudy Gobert s 19 koševa i 19 skokova.

Jednak broj minuta odigrao je hrvatski centar Ivica Zubac. On je upisao 10 koševa, devet skokova i tri asistencije, a njegovi Clippersi su protiv Minnesote ostali zamrznuti na “minus 28” (100:128).

Sve do jučer svojevrsni presedan predstavljala je situacija oko Kyriea Irvinga, igrača Brooklyn Netsa, koji se zasad odbija cijepiti protiv bolesti COVID-19 što je pak značilo da ne bi mogao igrati niti jednu domaću utakmicu jer su takva protuepidemijska pravila u saveznoj državni New York. No, onda se oglasio glavni menažder kluba Sean Marks i svima dao do znanja da im Irving nije ostavio izbora. A Marks je odlučio da Irving neće moći ni trenirati s momčadi niti igrati gostujuće utakmice sve dok ne primi barem jedno cjepivo jer samo tako se može ući u dvoranu.

Ako pak ova velika NBA zvijezda ustraje u svom antivakserstvu cijelu sezonu, ostat će bez 35 milijuna USD.