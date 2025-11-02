VIDEO Brutalan prekršaj u HNL-u nakon kojeg se klupa hvatala za glavu! Komentator: 'Ubio je čovjeka'

U susretu 12. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Slaven Belupo i Hajduk su u Koprovnici odigrali bez golova, no i s osvojenim bodom Splićani su ponovo preuzeli vrh ljestvice.

Premda nije uspio slaviti u Koprivnici, Hajduk se bodom osvojenim protiv Slaven Belupa vratio na vrh ljestvice. Splićani sada imaa 26 bodova, bod više od Dinama, dok je Belupo treći sa 17 bodova.

Hajduk je bio bliži pobjedi, od 81. minute je imao i igrača više, ali nije uspio dohvatiti puni plijen. Pred kraj dvoboja dogodio se jedan od najbržih crvenih kartona u povijesti HNL-a. Napadač Slavena Andrija Filipović ušao je u igru u 80. minuti i na terenu proveo samo jednu minutu.

Brutalno je faulirao Bambu, toliko da se i domaća klupa uhvatila za glavu u nevjerici zbog poteza svojeg nogometaša. Prekršaj Filipovića bio je žestok, crveni opravdan, i sva sreća je da Bamba nije teško ozlijeđen.

- Ma da, ubio je čovjeka. Pogledajte reakciju trenera Slavena Gregurine. Ona sve govori - rekao je MaxSportov komentator Andrija Cmrečnjak u prijenosu utakmice.