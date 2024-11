UŽIVO Večernji list iz New Yorka prenosi Miočićevu i Jonesovu presicu, pratite što će reći

PROFIL PRVAKA

Stipi Miočiću roditelji su se rastali kada su mu bile dvije godine, ima diplomu, a radi posao za 13 eura po satu

"Jako volim to što radim. Naporno je, ali baš volim pomagati ljudima. Zašto bih se maknuo od toga? Plus je što mi to odvraća misli od oktogona", kaže Stipe Miočić o svom poslu u vatrogasnoj postaji