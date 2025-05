VIDEO Škrinjar: I ja sam 13.5 dobio pendrekom od istog policajca kao i Zvone Boban

Dinamo i Rijeka nastavljaju ludu utrku za naslov prvaka, dok se Hajduk nada čudu. Razvoj je to događaja nakon 34. kola Hrvatske nogometne lige u kojem su Dinamo i Rijeka zadržali bod razmaka pobjedama nad Slaven Belupom (5-0), odnosno Šibenikom (0-1), a Hajduk je remijem protiv Gorice (1-1) sam sebi podmetnuo nogu. U novom izdanju Večernjakove emisije Stativa razgovaramo s bivšim igračem Dinama, Vjekoslavom Škrinjarom.

"Nadam se da će Dinamo biti prvak. Rijeka ma teži raspored. Loši rezultati rivala im daje vjetar u leđa. Dobio je priliku približiti se dali su im priliku da budu prvi. Ključni igrači su bili ozlijeđeni, sad su došli sebi i ušli u firmu. Prevaga je kada je Petković u igri. Ekipa igra tečnije i napada u kontinuitetu. Prije Gorice sam bio siguran da će biti prvi, nakon toga nisam mogao vjerovati", rekao je Škrinjar.

"Perković bi trebao biti kandidat za trenera, pogotovo ako Dinamo bude prvak, tko ga može maknuti kao neozbiljnog. Ja sam za to da trener i igrači budu domaći. Da u svakom slučaju prevladavaju. Ako je stranac kvalitetan i vrhunski igrač, neka dođe, no nisam siguran da Dinamo može vratiti takve igrače. Osim pojedinaca nisu dovođena pojačanja, nego prinove. Dinamo apsolutno nije pogodio sa strancima, a s domaćim igračima mogu imati jaku ekipu", rekao je Škrinjar pa dodao: "Zvone je neosporno veliki autoritet. Osvojio je sve u karijeri i prvim je nastupom donio smirenost. Njegove rečenice su smišljene i smislene. Automatski je dao optimizam meni kao navijaču, a kamoli ne igračima."

"Hajduk protiv Rijeke mora igrati za sebe. Imaju ogroman navijački puk. Ne vjerujem da postoje zakulisne igre i da će se kao u bivšoj državi namještati zadnjih par kola. Mene su razočarali, igrali su najgori nogomet. Ne znam je li to pritisak. Dugo su bili u ritmu kao Dinamo i Rijeka. S takvim navijačima im motiva ne nedostaje, ali mislim da je problem glava igrača. Da je Livaji jedan igrač pomogao izvukli bi sezonu. Previše igraju na njega i cijela je igra zasnovana na njemu. Takav igrač je zaslužio jedan trofej", rekao je o splitskoj momčadi.

"Ja se nadam da Rijeka nema snage. Rijeka mi je izgledala najstabilnije. Igraju sezonu bez napadača osim Čopa. I dalje su prvi, motiva im ne nedostaje, taktički su posloženi. Stvar je glave i mislim da je tu Dinamo u prednosti. O Fruku Rijeka ne ovisi koliko o Livaji. On ima kvalitetne igrače i ima pomoć veznih igrača. Sviđa mi se kako igra i svakako bi bio pojačanje Dinamu", kazao je slavni nogometaš Dinama.

"Utakmica protiv Zvezde je trebala odlučivati prvaka. Napravili smo dva loša rezultata i nismo više imali šanse. Bila je to utakmica bez naboja. Osjećalo se u zraku da se nešto čudno događa. Nisam ni pomišljao da će se to dogoditi. Na jugu su bili Zvezdini navijači, bilo je normalnih navijača. Oni su počeli tuči te ljude, počelo je kidanje stolica. Boysi su to gledali sa sjevera, policija nije reagirala i došli su navijači na teren. Tad su policajci i Boysi bili na terenu. Ja sam stajao sa strane, a vratio sam se jer su policajci tukli ljude na podu. Pokušao sam ih razdvojiti. Bilo je tu više igrača, a Boban i ja smo bili u dresu pa smo izgledali izdvojenije. Tako je došlo do incidenta Zvone i policajca. Ja mislim da sam dobio udarac baš od tog policajca kojeg je Zvone napao. Pendrek jako boli. Zvone je išao branit navijača, a ja sam se našao blizu pa sam došao razdvojiti. To nije bilo normalno ni ljudski. Imao sam velik ožiljak od pendreka, ali to brzo prođe", kazao je Škrinjar.