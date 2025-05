ANKETA Tko će biti prvak HNL-a? Ni kladionice se ne mogu odlučiti, a evo što kaže superračunalo

Dva su kola preostala do kraja HNL-a. Rijeka je vodeća momčad ljestvice sa 62 boda, Dinamo na drugom mjestu ima 61, dok je Hajduk treći s 57 bodova. Splitska momčad nakon novog kiksa u Velikoj Gorici gotovo je u potpunosti ispala iz kombinacija za osvajanje titule. Hajduk u zadnje dvije utakmice sezone mora ostvariti dvije pobjede, a treba mu i kiks Rijeke u zadnjem kolu protiv Slaven Belupa, odnosno situacija u kojoj Dinamo neće osvojiti više od ukupno jednog boda u dva domaća ogleda s Lokomotivom i Varaždinom.

Ponovimo, Rijeka će biti prvak ako u zadnja dva kola pobijedi i Hajduk na Poljudu i Slaven Belupo na Rujevici, neovisno o svim ostalim rezultatima. No, budu li Rijeka i Dinamo imali isti broj bodova, pehar će također na Rujevicu, budući da Rijeka ima bolji međusobni omjer s plavima.

Što kažu kladionice? Kao da se ni one same ne mogu odlučiti kome dati prednost pa je koeficijent na pehar Dinama i Rijeke potpuno izjednačen. On iznosi 1.90, dok je Hajduk na kvoti 40. Za podsjetnik, Rijeka i Slaven Belupo igraju još dvije međusobne utakmice u finalu Kupa od kojih je prva na rasporedu u srijedu.

Superračunalo pak Rijeci daje 51.60 posto šanse za titulu, Dinamu 47.71 posto, dok je Hajduk na mizernih 0.69 posto. Tako kažu simulacije Stats Rocketa, popularne stranice na X-u. Sljedećeg vikenda Dinamo igra s Lokomotivom na Maksimiru, umjesto u Kranjčevićevoj, i to u subotu od 19.15 sati, dok će Hajduk i Rijeka na Poljudu odmjeriti snage u nedjelju od 18.45 sati. Raspored utakmica zadnjeg kola u vikendu 24. svibnja još uvijek nije utvrđen, a bit će početkom idućeg tjedna.