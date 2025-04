'Dinamo je učinio jednu neshvatljivu stvar. Ne znam jesu li ljudi svjesni onoga što nas čeka...'

Dinamo je na Maksimiru pobijedio Rijeku s 1:0 pogotkom Marka Pjace iz 13. minute. Utakmicu je odlučio jedan potez nogometnog majstora, no rezultat je na koncu mogao biti i nešto drugačiji. Velika obrana Nevistića nakon sjajnog udarca Duje Čopa, ali i nepreciznost Petra Sučića u posljednjem napadu utakmice, uz još pokoju šansu mogle su drugačije usmjeriti čitavu priču. Plavi su sada na samo bod zaostatka za RIjekom i Hajdukom, s kojim na Poljudu iduće subote igraju derbi 33. kola. Rijeka će dan kasnije, u nedjelj, na Rujevici dočekati Goricu.

Događanja unutar HNL-a u njegovoj nikad zanimljivijoj sezoni prokomentirali smo u novom izdanju naše emisije Stativa s gostom Fabijanom Komljenovićem. Nekadašnji igrač Dinama i Rijeke, kasnije i vrijedni klupski dužnosnik na Maksimiru spominje se kao jedno od novih, zapravo povratničkih lica na Maksimir u nadolazećem predsjedničkom mandatu Zvonimira Bobana. U nedavnom intervjuu za naš list kazao je da je uvijek spreman pomoći klubu te da bi se u njega rado vratio.

Bili ste na utakmici Dinama. Nevjerojatno je to bila važna pobjeda...

- Dinamo je krenuo s pobjedom, prvi derbi koji je dobio ove sezone. Bodovi su najvažniji. Počeli su kvalitetno, agresivno, pokazali su da žele dobiti tu utakmicu. Rezultirali su to dobrom igrom Pjace, to mu je bila jedna od boljih utakmica ove sezone. U drugom dijelu, neshvatljivo mi je da su se povukli, da nisu tražili taj drugi gol. Rijeka je bila dosta aktivnija, ali na svu sreću Dinamo je odnio tri boda. Ne treba se gledati dojam, bitni su bodovi - rekao je Komljenović u uvodu.

Kakva će biti borba za naslov do kraja?

- Važit će tko će biti u dobroj formi. Po meni nitko nije u dobroj formi. Protiv Gorice su izgledali smiješno. Hajduk jako loš, neprepoznatljiv. A trebali bi biti u najboljoj poziciji. Rijeka? Izuzev Fruka ne pokazuju puno. Sve tri momčadi su u lošooj formi. Ima još 360 minuta utakmica. Prvenstvo će uzeti momčad koja bude bila koncentriranija. Dinamu dajem prednost zbog ovog zadnjeg derbija, to može biti veća motivacija.

Jesu li stvoreni preduvjeti da se Dinamo izvadi iz krize?

- Jesu. Nije bitno kako se odigralo, bitni su bodovi. Sad se u Split ide rasterećenije. Ali derbi je derbi, tu će biti 50-50. Tko bude spremniji, smireniji, onaj s većom željom i angažmanom dobit će utakmcu. Onaj koji bude imao "muda" dobit će utakmicu. Dinamo ima to iskustvo osvajanja trofeja, ima samopouzdanje. Po svemu, Dinamo je u prednosti, ali u ovome prvenstvu nisu ostavljali takav dojam. Prije su to bili nositelji igre i prevage, danas su većina igrača izvan neke forme da bi to iznijeli. Petković je ozlijeđen, Mišić je izvan forme. Sučić također, Baturina igra na bljesak. Pjaca može napraviti prevagu, ali ne mogu čvrsto reći da je to onaj Dinamo koji je prije lagano osvajao trofeje.

Kapaciteti? Tko je tu u prednosti?

- Sve je to li-la. Gledam što momčadi pružaju na terenu. Nitko ne odskače, jako teško mi je to reći. Karte su se ponovno promješale. Hajduk ima bolji raspored, imaju dva derbija doma, s Dinamom i Rijekom. Ako Dinamo dobije u Splitu, čak i s bodom, to će mu biti prednost. Rijeka ako dobije sve četiri utakmice, prvak je. Ja sam dinamovac, volio bih da osvoje, ali da Rijeka ima onu momčad otprije 5-6 kola, rekao bih da će sigurno osvojiti. Ali oni se lagano gase. Nemaju širinu i tu je problem kod Rijeke.

Što danas pružaju Hajduk i DInamo? Hajduk je opet kiksao, opet se pokazalo koliko problema imaju, sedam utakmica bez gola iz igre osim Lokomotivi u sudačkoj nadoknadi...

- U četiri utakmice uzeli su dva boda. Zabrinjavajuće. Velika rotiranja, Brajkovića nije ni bilo u momčadi, on ga stavlja... Ne znam. Vjerojatno i situacija oko kluba ne štima. U to sam uvjeren. Nešto kod njih ne štima. Svako malo crveni karton, neke teške frustracije su unutra. Protiv Osijeka nisu pokazali kvalitetu. Imali su 7-8 bodova prednosti, da se to tako lako istopilo... To mi nije momčad.

Što će biti ključno u zadnja 4 kola?

- Ključna stvar je maksimalna koncentracija u četiri utakmice. Priprema, fizička, ali prije svega mentalna snaga. Onaj tko bude rasterećeniji taj će osvojiti prvenstvo.

Dosta je polemika. Neki kažu da nam je nogomet u padu, neki da raste....

- Idemo lagano u stagnaciju. Neću biti žestok kritičar, ali moramo se više angažirati oko naših škola i akademija. Dinamo je imao najbolju školu. Dinamo, Hajduk, Rijeka i Osijek u suradnji s HNS-om moraju biti nositelji toga. Ako imamo loše škole, bez top-trenera, neće biti dobro. Nekvaliteta donosi stagnaciju. Nemamo kvalitetu po školama, zato nam dolazi do ovoga. Mlađe kategorije - samo se jedna reprezentacija plasirala na EP. To nikad nije bilo tako... Kod Dinama nije 4-5 godina izašao igrač za prvu postavu, od Baturine koji je 2003. godište. Sada generacija 2006. godište nema niti jednog igrača unutra, gdje su mlađi? Nisu ni na klupi... Tu je najveći problem i "kvaka" za reprezentaciju. Infrastruktura? Počinje se graditi pa stane...

Slijedi li nam kriza?

- Mislim da smo u njoj. Ne znam jesu li ljudi svjesni toga. Samo se gleda tko će biti prvak, ne gledamo na razvijanje mladih igrača. Imamo preko 100 stranaca u HNL-u. Nisam protiv njih, bio sam i ja vani, ali mora se raditi i biti bolji. Ima i naših trenera, moramo raditi selekcije. Ne bih nešto pametovao, ali to je tako svugdje. Sve što smo napravili djelo je naših, hrvatskih trenera i igrača. Ima tu ljudi iz dijaspore, jasno, ali njih se mora skautirati i dovoditi.

Zvonimir Boban najavio je strategiju razvoja u Dinamu.

- Zvone je pametan i napravit će najbolje za hrvatski nogomet. On zna da je izvor škola i proizvodnja igrača. To je nešto najbolje na svijetu, kad imaš svoj proizvod. Kad se fokusiraš na škole i akademije, rezultat dolazi. Boban? Mi smo od 10. godine života prijatelji. Znamo se cijeli život. Upoznali smo se u Skradinu na turniru, on je igrao za Hajduk, ja za Dinamo. Zvone je već osjetio "plavu krv", brat mu je bio u Dinamu pa je bilo normalno da i on dođe u Dinamo. Prepoznatljiv je po svojim stavovima, ima viziju i vjerujem da će napraviti jedan veliki iskorak u Dinamu.

Mario Kovačević, je li on dobar izbor za trenera Dinama?

- Mario Kovačević je dobar trener, ali ja ne bih išao s njim. Dinamo je nešto veliko, moraš imati svlačionicu, moraš biti drugačiji od drugih. Kuže, Ivić, Skoblar, Blažević, da ih sad dalje ne nabrajam... Morate imati dobro iskustvo da bi se nosili s time, da bi osvajali bodove. To je mašina, moraš biti majstor, mislim da je još rano za njega. Kad se isprofilira, mislim da bi mogao biti trener Dinama, ali još nije za to. Ne podcjenjujem ga, radi top rezultate, ali ne možeš se učiti na Dinamu...

Hoće li se Fabijan Komljenović vratiti u Dinamo?

- Ne volim previše o tome. Bio sam u Dinamu 12-13 godina. Uvijek sam spreman doći i pomoći. Ja sam dinamovac, ako me zovu doći ću. Uvijek ću doći, dali kroz mjesec, dva, tri, pet, možda i nikad... - zaključio je naš gost.