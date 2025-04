Nevjerojatna završnica HNL-a: Dinamo se vratio! Rijeka je poražena, a Hajduk izgleda loše

Kako se sve opet promijenilo u samo nekoliko dana. Nakon Dinamova poraza od Gorice u prošlom kolu, svi su imali dojam da su se plavi oprostili od borbe za naslov. No, jučerašnjom pobjedom u derbiju s Rijekom (1:0), plavi su potpuno oživjeli svoje šanse. Dakako, do kraja prvenstva još su četiri kola i ako je suditi po neizvjesnosti kakvoj svjedočimo zadnjih tjedana, neozbiljno bi bilo donositi bilo kakve ultimativne zaključke.

Sigurno je da će najveći derbi u Splitu sljedeće subote puno toga odrediti. Gledano sa psihološkog aspekta, u tu utakmicu Dinamo ulazi s prednošću. Naravno, ne treba posebno naglašavati kakvu će podršku pred svojim navijačima Splićani imati u tom dvoboju. No, četiri utakmice u nizu Hajduk ne zna za pobjedu, a drugu uzastopnu utakmicu Splićani su izgubili.

U tom trokutu momčadi koje se bore za naslov, Hajduk trenutačno izgleda najlošije, najblaže rečeno. Teško je kazati gdje je taj splitski potencijal za završnu utrku. Ako je Gennaro Gattuso nešto pripremao kao tajni adut, vrijeme je da to pokaže, a vjerojatno ne postoji bolji trenutak od onog sljedeće subote. Poraz od Osijeka 0:2, opet je stavio ozbiljne upitnike na Hajdukov projekt koji se zove naslov prvaka.

Tri crvena kartona dobio je Hajduk u četiri zadnje utakmice, no Gattuso je poslao jasnu poruku istaknuvši da ne želi tražiti alibije. Vjerojatno je to jedini ispravan stav. Jer, Splićanima sada treba potpuna promjena postavki kojom bi probudili energiju koja trenutačno ne postoji u momčadi. Problema je puno, kao činjenica da je njegova momčad u sedam zadnjih utakmica postigla samo jedan pogodak iz igre. Rijeka je izgubila tri utakmice u nizu i još je na vrhu. Za njih je jasna računica, do kraja moraju pobijediti sve utakmice. Ono što nas očekuje u najvećem hrvatskom derbiju u sljedećem kolu bit će, nadamo se, prava poslastica za sve navijače.