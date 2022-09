Uraganski Napoli potpuno razbio Liverpool, vatrenom poništen prekrasan pogodak, triler u Madridu

Na startu nove Lige prvaka impresionirali su nogometaši Napolija koji su na domaćem terenu, u skupini A, s 4-1 pobijedili aktualnog doprvaka Liverpool.

Niz golova talijanskog predstavnika počeo je i završio s Poljakom Piotrom Zielinskim koji je u petoj minuti realizirao jedanaesterac za 1-0 dok je u 47. pogodio za 4-0. Između toga do očaja su Liverpool dovodili Zambo Anguissa i Simeone golovima u 31. i 44. minuti.

U 49. minuti je Luis Diaz lijepo naciljao s 20 metara za smanjenje na 1-4, a unatoč tome što su gosti dominirali i pritiskali sve do kraja utakmice, na kraju su upisali neočekivani i visoki poraz.

Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS Soccer Football - Champions League - Group A - Napoli v Liverpool - Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy - September 7, 2022 Napoli's Piotr Zielinski celebrates scoring their fourth goal with teammates REUTERS/Ciro De Luca Photo: CIRO DE LUCA/REUTERS

U toj je skupini Ajax ranije na domaćem terenu svladao Rangers 4-0. Ajax je tri boda protiv škotskog kluba osigurao u prvom poluvremenu nakon kojeg je vodio 3-0. Sve je počeo golom Meksikanca Edsona Alvareza, a do kraja prvih 45 minuta još su zabijali Berghuis i Kudus. Konačnih 4-0 postavio je Bergwijn deset minuta prije kraja.

Hrvatski nogometaši Borna Barišić i Antonio Mirko Čolak odigrali su svih 90 minuta za Rangers, s tim da je Barišić postigao pogodak u 70. minuti za 1-3. No, nakon provjere VAR tehnologije gol je poništen zbog zaleđa.

Marseille, sastav kojeg vodi hrvatski trener Igor Tudor, poražen je na gostovanju kod Tottenhama s 0-2 u skupini D. U prvom poluvremenu bolja je momčad bio Marseille, ali se puno toga okrenulo u 48. minuti kada je gostujući igrač Mbemba zaradio isključenje.

Počeo je tada pritisak Tottenhama koji je zaključen golovima Brazilca Richarlisona u 76. i 81. minuti. Za prvi pogodak asistirao je hrvatski nogometaš Ivan Perišić koji je odigrao cijelu utakmicu za klub iz Londona.

Foto: David Klein/REUTERS Soccer Football - Champions League - Group D - Tottenham Hotspur v Olympique de Marseille - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - September 7, 2022 Tottenham Hotspur's Richarlison celebrates scoring their second goal REUTERS/David Klein Photo: David Klein/REUTERS

U toj skupini Sporting je u Frankfurtu slomio Eintracht u drugom poluvremenu kada je postigao sva tri pogotka za konačnih 3-0. Od 65. do 67. minute domaćin je dva puta pokleknuo. Strijelci su bili Edwards i Trincao, a priča je zaključena pogotkom Nune Santosa u 82. minuti. Kristijan Jakić je za Eintracht igrao do 84. minute, dok je Hrvoje Smolčić tijekom cijelog susreta ostao na domaćoj klupi za pričuve.

U skupini B su postignuta četiri pogotka. Bjelokošćanin Sylla je u 42. minuti pogodio za slavlje 1-0 Club Bruggea na domaćem terenu protiv Bayera koji je tako slabu formu iz Bundeslige preslikao i na europsku scenu.

Foto: JUAN MEDINA/REUTERS Soccer Football - Champions League - Group B - Atletico Madrid v FC Porto - Metropolitano, Madrid, Spain - September 7, 2022 Atletico Madrid's Mario Hermoso celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Juan Medina Photo: JUAN MEDINA/REUTERS

Luda je završnica viđena u Madridu gdje je Atletico svladao Porto 2-1. U 82. minuti su gosti ostali s igračem manje (Taremi), a činilo se kako je Atletico ugrabio startnu pobjedu kada je Hermoso u 91. minuti zabio za 1-0. No, tu nije bio ni blizu kraj svemu. U 96. minuti je dosuđen jedanaesterac za goste, a Uribe je zabio za 1-1.

Ali, Atletico je unatoč svemu uhvatio tri boda. Nakon kornera, u 101. minuti, lopta je na drugoj vratnici došla do Griezmanna koji je zabio za erupciju oduševljenja na Metropolitana stadionu. Hrvatski vratar Ivo Grbić ratničku je utakmicu pratio s domaće klupe za pričuve.