Znate li tko ima najduži niz bez poraza u povijesti Lige prvaka? Ronaldo i Messi nisu ni blizu vrha!

Zvijezde Bayern Münchena, Real Madrida i Manchester Cityja su među igračima s najdužim nizom bez poraza u povijesti Lige prvaka. Prije nedavnog poraza Manchester Cityja od Bodo/Glimta, Rodi je bio neporažen u posljednje 23 utakmice u natjecanju, a nije izgubio nijednu europsku utakmicu od 2022. (ne računajući izvođenje jedanaesteraca).

Nevjerojatno, taj niz od 23 utakmice bez poraza nije dovoljan da Rodriju osigura rekord u natjecanju, jer je to tek deseti najduži niz. Međutim, to je dulji niz bez poraza nego što su Cristiano Ronaldo ili Lionel Messi ikada imali u natjecanju. Doista, Ronaldov najduži niz bez poraza u natjecanju dogodio se tijekom njegovog boravka u Manchester Unitedu, gdje je od rujna 2007. do svibnja 2009. odigrao 22 utakmice bez poraza. Niz bez poraza završio je u finalu kada je United izgubio 0:2 od Barcelone u finalu.

Iznenađujuće, s Real Madridom nikada nije bio više od 22 utakmice bez poraza u Europi, unatoč tome što je s klubom četiri puta osvojio prvenstvo. Ronaldo može biti donekle zadovoljan činjenicom da ni Messi s Barcelonom nikada nije bio više od 22 utakmice bez poraza u Europi. U povijesti natjecanja, sedam igrača je bilo 24 utakmice bez poraza u Europi. To su Erling Haaland, Ruben Dias, Robert Lewandowski, Thomas Muller, Joshua Kimmich, Nani i Patrice Evra.

Drugi najduži niz bez poraza u natjecanju pripada Daniju Carvajalu, koji je odigrao 25 ​​utakmica bez poraza između svibnja 2015. i travnja 2018. Tijekom tog razdoblja, Real Madrid je izgubio tri europske utakmice, ali sam Carvajal nije nastupio ni u jednoj od tih utakmica. Međutim, najduži niz bez poraza u povijesti Lige prvaka zapravo pripada Bernardu Silvi iz Manchester Cityja, koji je jednom odigrao 26 utakmica bez poraza.

Između listopada 2018. i svibnja 2021. Silva nije bio na gubitnoj strani nijedne europske utakmice, ne računajući izvođenje jedanaesteraca. S obzirom na to da je Rodrijev niz od 23 utakmice bez poraza nedavno završio, Silvin rekord zasad se čini sigurnim, iako će ga Kylian Mbappe i Lamine Yamal bez sumnje pratiti u budućim godinama.

Evo potpunog pregleda 18 najdužih nizova bez poraza u povijesti Lige prvaka.

1. Bernardo Silva – 26 utakmica (od listopada 2018. do svibnja 2021.)

2. Dani Carvajal – 25 utakmica (od svibnja 2015. do travnja 2018.)

=3. Patrice Evra – 24 utakmice (od prosinca 2006. do svibnja 2009.)

=3. Nani – 24 utakmice (od rujna 2007. do ožujka 2010.)

=3. Joshua Kimmich – 24 utakmice (od svibnja 2018. do ožujka 2021.)

=3. Thomas Muller – 24 utakmice (od svibnja 2018. do ožujka 2021.)

=3. Robert Lewandowski – 24 utakmice (od rujna 2019. do ožujka 2022.)

=3. Erling Haaland – 24 utakmice (od prosinca 2021. do listopada 2024.)

=3. Ruben Dias – 24 utakmice (od rujna 2022. do listopada 2024.)

=10. Johan Cruyff – 23 utakmice (od travnja 1971. do ožujka 1975.)

=10. Wayne Rooney – 23 utakmice (od rujna 2007. do svibnja 2009.)

=10. Bernado Silva – 23 utakmice (od rujna 2022. do listopada 2024.)

=10. Rodri – 23 utakmice (od rujna 2022. do listopada 2025.)

=14. Cristiano Ronaldo – 22 utakmice (od rujna 2007. do svibnja 2009.)

=14. Rio Ferdinand – 22 utakmice (od travnja 2007. do svibnja 2009.)

=14. Paul Scholes – 22 utakmice (od rujna 1997. do rujna 1999.)

=14. Nicky Butt – 22 utakmice (od rujna 1997. do rujna 2000.)

=14. Manuel Akanji – 22 utakmice (od rujna 2022. do listopada 2024.)