Poslušaj
U IŠČEKIVANJU 'PLAVOG DIMA'

Turci su na njega spiskali silno bogatstvo, ali srce je jače... Livi želi samo Dinamo!

storyeditor/2026-01-28/PXL_180919_26059428.jpg
Igor Soban/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
29.01.2026.
u 07:00

Povratak Livakovića u Dinamo ušao je u završnu fazu, ali turskim klubovima ne treba vjerovati prije potpisa

Moguće je da se trakavica zvana 'povratak Dominika Livakovića u Dinamo' približila kraju, sve informacije govore govore da bi se to trebalo dogoditi jako brzo, da su dogovoreni svi detalji i da se sad samo čeka potpis. No, nekako smo skeptični sve dok se sve to ne potpiše, kad se nešto dogovara s turskim klubovima onda nikakva jamstva ne postoje.

No, očito je sve to krenulo u završnu fazu realizacije iako je riječ o vrlo kompliciranom poslu, s financijskog stajališta. Nije sporno da Livaković želi samo Dinamo, da ga Dinamo silno hoće, ali Fenerbahçe je taj koji ima svoje uvjete. Naime, turski klub već je dosad na hrvatskog reprezentativca potrošio veliki novac. Livaković je imao ugovor po kojem je dosad zaradio gotovo šest milijuna eura, da su ga plavima na ime odštete platili pet milijuna eura i jasno je da otežu jer žele bar nešto novca 'ušparati'. Posudba u Dinamo mogla bi i za njih biti dobra, iako isprva ne i financijski isplativa. Ali, Livaković bi s obranama u Dinamu mogao nakon Svjetskog prvenstva 'skočiti', privući nove kupce pa bi Fener bar nešto uloženog vratio.

Rasplet se još uvije očekuje koliko god je prema svemu sve bliže. U Dinamu ne žele o tome govoriti, ni Miha Zajc koji je s njim u kontaktu nije ništa otkrio, a i trener Kovačević je na priče kako je sve blizu realizacije, ostao zakopčan:

- Ne bih ništa o tome dok nije službeno. Sad smo fokusirani na utakmicu, a imamo dobre vratare.

Da, Dinamo ima Filipovića, Nevistića i Zagorca, te nekoliko mladih i perspektivnih vratara, na ljeto se s posudbe vraća Čavlina. Filipović je ugrabio prvo poziciju, ali se ozlijedio i na vrata se danas u Danskoj vraća Nevistić. Koji je, izgleda, na izlaznim vratima, ako se vrati Livaković, klub mu neće raditi probleme nađe li klub za nastavak karijere, bilo da je riječ posudbi ili trajnom transferu. A Filipović bi kao prva rezerva Livakoviću mogao dobiti i novi ugovor. No, sve je to zasad prepuno upitnika i tek treba vidjeti kako će se razriješiti, ali prve rasplete donijet će tek dolazak Livakovića, a on još nije realiziran koliko god ovih dana bio bliže nego ikad.
