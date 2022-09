Britanske novine usporedile pobjedu Dinama s legendarnom serijom Mućke

Engleski mediji su opće poznati po svom britkom humoru, nisu ga štedjeli nakon poraza Chelseaja u Maksimiru.

Tamošnje novine Mirror usporedile su trijumf hrvatskog prvaka s kultnom humorističnom serijom Mućke, odnosno engleskoj inačici Only fools and horses. Samo su ovog puta malo modificirali naslov i stavili: Fools and Oršić.

- Dinamo se junački branio i napadao vješto, dok je Chelsea izgledao razbijeno bez obzira na to što je ovog ljeta na pojačanja potrošio gotovo 300 milijuna funti. Za razliku od hrabrog i opasnog Dinama, Chelsea je bio propustan u obrani, bezidejan u sredini i jalov u napadu. - komentar je utakmice.

Trener Ante Čačić je zaradio izvrsnu ocjenu 9, dok je kod igrača jedino toliko ocijenjen Bruno Petković, junak utakmice i zvijezda naslovnice Mislav Oršić dobio je 8.5.

