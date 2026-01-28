Naši Portali
NEOČEKIVANI ODLAZAK

Kulenović u četvrtak igra oproštajnu utakmicu? Talijani ga žele pod svaku cijenu, Dinamo ga spreman pustiti

Susret Dinama i FCSB-a u 7. kolu Europske lige
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Karlo Koret
28.01.2026.
u 16:48

Prošla sezona bila mu je najbolja u karijeri te je s 22 pogotka u svim natjecanjima bio najbolji strijelac plavih

Postoji realna mogućnost da utakmica protiv danskog Midtyjllanda u četvrtak u posljednjem kolu Europske lige, bude posljednja u dresu Dinama za Sandra Kulenovića. Miljenik navijača i igrač koji je uvijek davao sto posto za Dinamo ove sezone ponovno ima status drugog, a u nekim trenucima i trećeg napadača plavih iza Diona Drene Belje i Monsefa Bakrara te se čini realnim da ga klub pusti ukoliko stigne prava ponuda.

Talijanska Verona s kojim ga se usko povezuje i kojem je navodno vrlo blizu. Kulenović po Transfermarktu vrijedi četiri milijuna eura, a prema nekim informacijama plavi i pretposljednji klub Serie A trebaju dogovoriti još samo visinu odštete. Za očekivati je kako će Dinamo fino zaraditi od njegovog transfera budući da mu ugovor istječe tek u lipnju 2029.

Šokantne vijesti: Ključni igrač Hrvatske izgubljen je za lov na medalju i nastavak Eura?!

Kulenović je u Dinamo stigao u ljeto 2019. za 1.6 milijuna eura. Ukupno je plave odigrao 126 utakmica te postigao 43 gola. Treba dodati i kako je proveo dvije sezone na posudbama, jednu u Rijeci i jednu u Lokomotivi.

Prošla sezona bila mu je najbolja u karijeri te je s 22 pogotka u svim natjecanjima bio najbolji strijelac plavih, a 15 golova u HNL-u učinilo ga je drugim najefikasnijim igračem lige. Ove sezone je na učinku od deset golova u 25 nastupa, ali samo je četiri puta bio u početnoj postavi.
