Upravo zbog ovog razloga igrači i treneri zarađuju više od liječnika i vatrogasaca

Ako ste ljubitelj nogometa, vrlo je velika šansa da ste nerijetko u nogometnim razgovorima s prijateljima pričali o plaćama nogometaša i ostalih nogometnih djelatnika. "Zašto nogometaši i treneri imaju tako velike plaće? Pa kako je moguće da zaslužuju veće plaće od liječnika ili vatrogasaca?", vrlo vjerojatno su pitanja koja ste već čuli, a i pitanja na koja mnogi još uvijek ne znaju odgovoriti.

Onima koji to još uvijek ne znaju objasniti najbolje ćemo situaciju raščistiti na primjeru Stevea Brucea, donedavnog trenera Newcastlea koji je dobio otkaz na klupi kluba nakon što je izvršena kupnja kluba i nakon što je Newcastle u novom vlasništvu Javnog investicijskog fonda Saudijske Arabije postao najskuplji nogometni klub na svijetu.

Bruce je dobio otkaz zbog novih vlasnika, ali isto tako i zbog slabih rezultata ove sezone. Naime, nakon osam kola engleske Premier lige Newcastle je na pretposljednjem mjestu ljestvice bez ijedne pobjede. Uspjeli su upisati tek tri remija. Navijači kluba su, očekivano, pozdravili taj potez, a Bruce je razočarano prokomentirao situaciju.

- Mislim da mi je ovo zadnji posao u karijeri. Nije stvar u meni, to je postalo užasno naporno čitavoj mojoj obitelji. Od prvog dana mi je u Newcastleu bilo jako, jako teško. Mislio sam da mogu sve istrpjeti, ali bilo je neizdrživo. Nisu me željeli, govorili su da neću uspjeti, da sam beskoristan, da sam debelo smetalo, da sam taktički nesposoban... I tako od prvog dana. Kad su rezultati bili dobri, onda su govorili 'Da, ali njegov stil nogometa je užasan' ili da samo imam sreće. Nevjerojatno. Nisam valjao čak ni kad je bilo dobro - rekao je razočarani Bruce.

Foto: Owen Humphreys Newcastle United fans celebrate at St James' Park following the announcement that The Saudi-led takeover of Newcastle has been approved. Picture date: Thursday October 7, 2021.

I sad tu dolazimo na temu iz prvog odlomka. Bruce je uz ovaj otkaz dobio čak osam milijuna funti otpremnine, odnosno 71.4 milijuna kuna. Upravo zbog tog astronomskog iznosa Bruce nema pravo govoriti o tome kako su mu smetali komentari u javnosti.

Nogometaši i treneri su plaćeni svim tim nevjerojatnim svotama novca ne samo zato što igraju nogomet ili vode momčadi, nego zato što su važni članovi javnog diskursa. Plaće su tolike zato što ljude zanima nogomet, zato što milijuni gledaju te utakmice i zato što je pojava nogometnih lica jako važna i jako praćena na društvenim mrežama. Da nitko ne gleda i ne prati nogomet, plaće ne bi bile ni približno toliko visoke jer klubovi ne bi imali kapital kojeg bi mogli isplatiti, a njihov kapital stvara pažnja gledatelja i obožavatelja.

Ta izloženost javnoj kritici, uvrijedi pa čak i nečemu ružnijem je razlog zašto se nogometaši i treneri kupaju u milijunima, i jako je čudno za shvatiti kako oni sami ne shvaćaju da je upravo to kompenzacija koja se događa u nogometnom svijetu. Da se razumijemo, ne potiče se ovim tekstom nikakav govor mržnje i svaka od tih uvreda navijača treba biti osuđena, ali oni kojima su te uvrede upućene nemaju pravo prigovarati jer su, kad malo bolje razmislite, plaćeni i da to trpe.

Ako ste se ikad pitali zašto nogometaši zarađuju takve silne milijune, sada znate koja je u stvarnosti težina tih milijuna, nije sve samo u udaranju lopte. Očekujemo da će se nogometaši i ponašati u skladu s tim. Da, nije lako biti 'robot', ali, prijatelju, plaćen si jako dobre novce za takvo nešto.