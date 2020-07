Upitali smo Šukera je li Dalić tražio povišicu, koliko ga je trebalo nagovarati da ostane

Do kraja sljedećega tjedna, na telefonskoj sjednici Izvršnog odbora HNS-a za vrijeme trajanja Dana nogometa u Dubrovniku, napokon će biti formaliziran dogovor između predsjednika Saveza Davora Šukera i izbornika Zlatka Dalića o produljenju suradnje. Tako Zlatko Dalić ostaje za kormilom hrvatske nogometne reprezentacije do kraja 2022. godine, odnosno do završetka Svjetskog prvenstva u Kataru koje će se igrati od 21. studenoga do 18. prosinca 2022. godine.

Uz bok Ćiri Blaževiću

Za neke je ta vremenska odrednica pomalo i neočekivana s obzirom na to da je Dalić više puta naglasio kako ga zanima i klupski angažman u nekoj od liga petice, no očito je procijenio da mu je Hrvatska ipak siguran “vrabac u ruci” pa je odlučio prihvatiti Šukerovu ponudu da ostane na klupi vatrenih i nakon Europskog prvenstva 2021. godine.

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker javio nam se s odmora koji provodi na Kornatima i potvrdio da je postignut dogovor s Dalićem.

– Kao što sam vam bio i najavio, s Dalićem smo se dogovorili za nekoliko minuta. Oduvijek smo imali izvrstan odnos i za mene njegov ostanak ni u jednom trenutku nije bio dvojben. Dok sam na čelu HNS-a, Zlatko Dalić za mene će uvijek biti prioritet na poziciji izbornika i moći će ostati dokle on to bude želio – kazao nam je Šuker, koji će u nedjelju biti u Zagrebu na derbiju Dinamo – Hajduk, a 1. kolovoza na finalu Hrvatskog kupa u Šibeniku.

Je li Dalić imao neke posebne uvjete, je li tražio povišicu?

– Dalić je plaćen onoliko koliko treba i koliko on to zaslužuje – dodao je Šuker koji nikada ne govori o iznosima kada su u pitanju ugovori koje Savez potpisuje.

Također, otkrio nam je kako je dogovorio prijateljsku utakmicu s Turskom u gostima za 11. studenoga. Tako je Šuker na neki način i sebi osigurao spokojan nastavak mandata. A u tom njegovu mandatu Dalić je u listopadu 2017. godine praktički preko noći postao izbornikom, potom je ekspresno s Hrvatskom izborio plasman na Svjetsko prvenstvo u Rusiju, a tamo je ostvario vrhunac karijere osvojivši srebrnu medalju. I postao heroj nacije, najpopularniji izbornik kojega smo ikada imali.

Zlatko Dalić, uz Miroslava Blaževića, jedini je hrvatski izbornik koji će s vatrenima nastupiti i na Svjetskom i Europskom prvenstvu te opet uz Ćiru jedini koji će vatrene voditi i u drugim kvalifikacijama za SP (makar je u ciklusu za SP 2018. vodio samo tri utakmice). Ćiro Blažević reprezentaciju je vodio u kompletnom ciklusu za SP 1998., a u kvalifikacijama za SP 2002. odstupio je nakon samo dvije utakmice.

Kad smo već kod legendarnoga Ćire, podsjetimo kako je on rekorder po broju vođenih utakmica na klupi vatrenih, ima ih 72, a drugoplasirani je Slaven Bilić sa 65. Zlatko Dalić je na trećemu mjestu s 30, a novi ugovor sa Savezom omogućava mu da krene u lov na spomenuti dvojac. Već se sad može nazrijeti kako će Dalić nadmašiti i Ćiru i Bilića po broju vođenih službenih, natjecateljskih utakmica na klupi Hrvatske. Trenutačno ih ima 22 (SP, EP i Liga nacija), Blažević 40, a Bilić 41.

Zlatko Dalić posljednji put svoje je trupe imao na okupu u studenome prošle godine, na prijateljskoj utakmici s Gruzijom u Puli. Nakon toga pandemija koronavirusa obustavila je sve aktivnosti reprezentacija pa je Dalić ove godine, osim nastupa na Euru, ostao i bez prijateljskih utakmica s Portugalom, Švicarskom, Francuskom i Turskom.

U Ligi nacija skupina smrti

Stoga izbornika ove jeseni čeka najzgusnutiji raspored koji je dosad imao jedan šef reprezentacije. Dalića od rujna, kada počinju ogledi u Ligi nacija, pa do studenoga čeka čak osam nastupa; šest u spomenutom Uefinu natjecanju te dva u prijateljskim utakmicama. Naime, Šuker je ipak uspio “spasiti” dva prijateljska ogleda koja su se trebala igrati prošloga proljeća pa će Hrvatska ipak igrati sa Švicarcima u St. Gallenu (7. listopada) i Turcima (11. studenoga).

Hrvatsku u Ligi nacija čekaju pak srazovi sa svjetskim prvacima Francuzima, europskim prvacima, Ronaldovim Portugalcima te Šveđanima. Prvoplasirani iz ove skupine ide na Final Four, dok će posljednjeplasirani spuznuti u niži rang.

U 2021. godini Dalića pak čeka najprije Europsko prvenstvo pa kvalifikacije za SP u Kataru. Suparnike u tom natjecanju saznat će 29. studenoga ove godine.

Portugal – Hrvatska (LN) 5. rujna

Francuska – Hrvatska (LN) 8. rujna

Švicarska – Hrvatska (P) 7. listopada

Hrvatska – Švedska (LN) 11. listopada

Hrvatska – Francuska (LN) 14. listopada

Turska – Hrvatska (P)11. studenoga

Švedska – Hrvatska (LN) 14. studenoga

Hrvatska – Portugal (LN) 17. studenoga

Objašnjenje: LN – Liga nacija, P – prijateljska