Bivši Bayernov as bez zadrške o francuskom krilu: 'Najbolji je na svijetu, ispred Messija i Ronalda'

Willy Sagnol, bivši branič Bayerna i francuske reprezentacije, iznio je vrlo snažnu procjenu o Michaelu Oliseu, tvrdeći da je krilni igrač trenutačno ispred svih ostalih nogometaša na svijetu. U njegovim riječima posebno se ističe stav da Oliseova nesebičnost nadmašuje i najveće zvijezde modernog nogometa poput Lionela Messija i Cristiana Ronalda, piše Goal.com.

Kako Svjetsko prvenstvo 2026. odmiče, Olise je sve važniji dio francuske reprezentacije, a Sagnol smatra da bi njegova forma trebala biti nagrađena i individualnim priznanjima. Govoreći za BILD, poručio je: "Olise je najbolji na svijetu, daleko ispred svih ostalih. Ako na kraju godine ne osvoji Zlatnu loptu, onda s nogometom nešto ozbiljno nije u redu." Dodao je i kako se oko mladog igrača stvara snažno jedinstvo među francuskim navijačima svih generacija.

Sagnol, koji danas vodi reprezentaciju Gruzije, istaknuo je da Oliseov stil igre posebno cijene i bivši profesionalci jer ga doživljavaju kao rijedak primjer modernog, potpuno timskog igrača. Po njegovu mišljenju, upravo ga ta osobina izdvaja kao najboljeg na svijetu.

U dodatnom objašnjenju Sagnol je naglasio: "Olise je jednostavno pravi timski igrač, a ne individualac. Naša djeca napokon imaju sjajan uzor... Iskreno, Olisea uopće nije briga hoće li zabiti gol ili asistirati. Vidi se da ne razmišlja o osobnom učinku, nego uvijek gleda što je najbolje za momčad."

Povukao je i usporedbe s nekim od najvećih imena nogometa: "Zinedine Zidane bio je potpuno isti. Lionel Messi i Cristiano Ronaldo, koji su dominirali svjetskim nogometom zadnjih 15 godina, ipak igraju malo više za sebe i svoju statistiku. Nemam ništa protiv Ronalda i Messija, oni su veličanstveni. Olise je naprosto istinski timski igrač."

U isto vrijeme sve su glasnije priče o mogućem transferu na Santiago Bernabéu, gdje bi ga Real Madrid navodno želio dovesti kao dio novog napadačkog projekta uz Kyliana Mbappéa. Iako Mbappé ostaje ključna figura francuske reprezentacije, Sagnol smatra da njih dvojica imaju različite nogometne pristupe i prioritete.

"Mbappé je više usredotočen na sebe, svoju karijeru i svoje golove. Zbog toga ga se ponekad i kritizira", rekao je Sagnol, ali je pritom dodao da i dalje podržava francuskog napadača u borbi za individualne nagrade.

S druge strane, i Mbappé je ranije pohvalio Olisea, istaknuvši njegovu "eleganciju i viziju" kao važne adute u reprezentativnoj igri.

Willy Sagnol je tijekom karijere ostavio dubok trag kao igrač Bayerna, s kojim je osvojio pet naslova prvaka Njemačke i Ligu prvaka 2001. godine. Za Francusku je upisao 58 nastupa, uključujući i finale Svjetskog prvenstva 2006. protiv Italije.

Trenerski put započeo je u francuskom savezu, vodio mlađe selekcije i Bordeaux, kratko je bio i privremeni trener Bayerna, a od 2021. vodi Gruziju, koju je odveo na prvo veliko natjecanje – Euro 2024., gdje je momčad prošla skupinu nakon pobjede nad Portugalom.