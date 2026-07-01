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Dinamo dovodi igrača iz Barcelone! Potpis i dolazak u Maksimir je jako blizu

Autor
Robert Junaci
01.07.2026.
u 15:10

Dinamo nije želio platiti odštetu za Rodrigueza nego ga dovesti na posudbu, Barca je tražila miliju eura, ali izgleda da su se 'našli'

Dinamo je blizu dovođenja još jednog igrača Barcelone, riječ je o Daniju Rodriguezu, 20-godišnjem ofenzivcu Barcelone s kojim se klub iz Maksimira povezuje zadnja dva prijelazna roka. Pregovori su trajali dugo, a u jednom trenutku činilo se da će propasti.

Ipak, stigao je novi preokret te mladi Španjolac stiže u Zagreb na finalnu rundu pregovora i liječnički pregled. Ako sve prođe prema očekivanjima, do kraja tjedna trebao bi postati igrač Dinama. Španjolski igrač trebao bi u Dinamo stići transferom, a ne u obliku posudbe s pravom otkupa, što je bila najizglednija opcija zimi. 

Dinamo ga je želio dovesti na prvo na posudbu jer je dečko imao dosta ozljeda, nisu plavi željeli odmah platiti milijun eura za njega dok se ne uvjere da će im biti pojačanje. I tu su pregovori zapeli, ali izgleda da je sve krenulo u drugom smjeru da će Rodriguez ipak stići u Maksimir. Naravno, ako prođe stroge liječničke preglede kod dr. Smodeka.

Barcelona se nalazi u financijskim problemima i zbog kršenja financijskog fair-playa ima velikih problema s registracijom igrača pa je izgledno da će dosta igrača, posebno onih mlađih koji nisu u prvom planu, napustiti klub.

Rodriguez je primarno desno krilo, ali je ljevak, što je profil igrača koji nedostaje Dinamu. Mladi Španjolac je zbog spomenute karakteristike opasan kada s krila ulazi prema sredini. Brz je, dobar tehničar i vješt dribler i Dinamo ga već dugo želi, a sada se čini da je taj transfer pri kraju.
Ključne riječi
Barcelona Dinamo

Komentara 2

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OS
Ostrež
16:48 01.07.2026.

Kaj nema dost domaćih dečki a ne dovodit po stoti put nekakvoga bezveznjaka izvana

Avatar white socks
white socks
16:45 01.07.2026.

Hoće li opet posljednji reprezentativac SFRJ napravit "uspješan" posao, dovest za 3M eura a vratiti ga za 1.5M eura?

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