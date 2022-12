Uoči Argentine: Jedna od najvećih zvijezda u Americi na zanimljiv način izrazila potporu Hrvatskoj

Bill Belichick, trener NFL momčadi New England Patriotsa, bio je obučen u majicu s hrvatskom zastavom kada je u ponedjeljak navečer vodio svoju momčad u utakmici američkog nogometa protiv Cardinalsa, čime je dao do znanja da će navijati za Hrvatsku protiv Argentine na Svjetskom prvenstvu, izvijestile su novine AS.

Belichick (70), porijeklom Hrvat, nosio je modru polo majicu kratkih rukava na kojoj je zastava Hrvatske, pokazuju fotografije s utakmice. Belichick je još nakon četvrtfinalne pobjede protiv Brazila izrazio oduševljenje, a ranije se i fotografirao u hrvatskom dresu s crveno-bijelim kvadratićima.

Iz Karlovca je 1897. godine doselio Ivan Bilečić u Sjedinjene Države a godinu dana kasnije i Mary Barković. U gradu Monessen, u Pennsylvaniji, rodio se 1919. godine Stephen Nickolas Belichick, otac Williama Stephena "Billa" Belichicka, trenera New England Patriotsa.

Belichick od listopada često na utakmicama nosi majice s ušivenom hrvatskom zastavom.

"Ponosan sam što ju nosim, ponosan sam na svoje hrvatsko porijeklo", rekao je novinarima. "Nisam u Hrvatskoj, nisam njen građanin, no to je porijeklo polovice moje obitelji. Moja je majka bila Engleskinja a otac Hrvat", dodao je. Belichick, međutim, nije jedini trener koji ondje nosi malu ušivenu zastavu.

"Također i drugi Hrvati, trener (Nick)] Saban i (Pete) Carroll, i ostali među nama imaju takvu zastavu. Ponosni su i drago im je što ju nose", objasnio je.

"A ja sam čuo od nekih ljudi, da tamo preko oceana ljudi to cijene i prepoznaju. Naprijed, Hrvatska!", naglasio je smijući se.