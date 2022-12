Prosinečki: Za svjetski naslov još samo čekamo pravog Kovačića, Argentina je prljava momčad

Utakmicu s Argentinom za finale Svjetskog prvenstva u Kataru trebalo je najaviti s nekim 'velikim frajerom'. Robert Prosinečki spada u tu kategoriju. Veliki Žuti na početku razgovora osvrnuo se na Brazil, prvog favorita natjecanja, kojeg smo nakon izvođenja jedanaesteraca izbacili u četvrtfinalu...

>> Argentinci 300 milijuna eura skuplji od vatrenih, naš najskuplji igrač je Joško Gvardiol

– Protiv Brazila odigrali smo taktički zrelu utakmicu. Ipak su oni bili najozbiljniji kandidat za naslov prvaka. Sada će netko kazati da smo samo jednom šutnuli na gol, no odigrali smo jako dobro. Znali smo što želimo, malo nam se i posrećilo... Kada smo primili pogodak, malo smo bili potonuli. No nakon što smo izjednačili, znao sam da ćemo pobijediti na jedanaesterce. Nije to više slučajno, sada je to potpuno normalno – počeo je Robert Prosinečki.

Messijev zadnji vlak

A kako bismo trebali protiv Argentine?

– Nemojte misliti da je to ona momčad koju smo u Rusiji pobijedili 3:0. Nisu slučajno došli do polufinala, imaju Lionela Messija, kojemu je to vjerojatno zadnji vlak na svjetskim prvenstvima. Ne vjerujem da će više imati priliku doći do onog što cijelu karijeru sanja i što bi bila potvrda njegove klase, a to je, naravno, svjetski naslov. Jer, u Argentini nisi ništa napravio ako nisi osvojio svjetski naslov... – rekao je Veliki Žuti i prebacio priču:

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Quarter Final - Netherlands v Argentina - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 10, 2022 Argentina's Lionel Messi celebrates as Argentina progress to the semi finals REUTERS/Kai Pfaffenbach TPX IMAGES OF THE DAY Photo: Kai Pfaffenbach/REUTERS

– Mi smo dobri, kompaktni, borimo se kao lavovi... Uz kvalitetu koju imamo, ovo je stvarno čudo da smo opet u polufinalu Svjetskog prvenstva. Svaka čast dečkima, sve utakmice odigrali smo dovoljno dobro, ovo je zaista velik uspjeh.

Što to ovu Dalićevu momčad čini tako posebnom?

– To je sigurno karakter i zajedništvo. Bez toga ne ide. Naravno, ozračje je jako važno u momčadima s ovih naših prostora, a mi to imamo. Dečki se bacaju jedan za drugoga na glavu, do maksimuma. Nije lako sve proći na produžetke, odnosno, jedanaesterce. Sada je već prisutan i umor. Nije slučajno da uz takve mentalne izazove ova momčad uvijek izlazi kao pobjednik. To je naša najveća kvaliteta. Cijela naša momčad je super, zadnja linija top, Juranović fenomenalan, Sosa dolazi... Vezni red nam sve drži. Luka, Broz i Kova, koji je sve bolji. Kovačić je dobar, no ako on bude pravi, možemo biti svjetski prvaci - rekao je pa nastavio:

Foto: Annegret Hilse/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Quarter Final - Croatia v Brazil - Education City Stadium, Doha, Qatar - December 9, 2022 Croatia's Mateo Kovacic in action with Brazil's Lucas Paqueta REUTERS/Annegret Hilse Photo: Annegret Hilse/REUTERS

- Protiv Argentine moramo paziti jer oni su prljava momčad, znaju igrati na rezultat, a imaju i Messija, koji na ovom SP-u igra odlično. Ako njega zaustavimo i spriječimo da ulazi u međuprostore iz kojih zabija ili asistira, imamo velike šanse. Kako se utakmica bude približavala kraju, imat ćemo veće šanse nego oni. To je ključ. Naravno, opet moramo biti pametni i kompaktni. Jači smo u veznom redu i ako ih usporimo, odnosno nametnemo našu igru, onda imamo velike šanse. No ne možemo baš sada pričati "kaj bu Argentina", čim je tu i ima Messija... I ona priželjkuje finale. Bit će to utakmica u egalu.

Igrali ste dvaput velike utakmice protiv Argentine, na SP-u u Italiji 1990. godine, baš kao i osam godina kasnije u Francuskoj. Uvijek su gauči imali ekstraklase u momčadi, no zajednička karakteristika svih njihovih generacija je ta bezobraština i drskost koja ih nosi...

– Znaju isprovocirati. Protiv Nizozemske su to najbolje pokazali. Sigurno će u tom smislu dati sve, samo da dođu do cilja. Mi smo u većoj euforiji i dat ćemo sve od sebe. Teško je više bilo što prognozirati. Najvažnije je da smo opet u završnici, da nam je netko to ponudio prije turnira, sigurno bismo uzeli. Neka dečki naprave sve što je u njihovoj moći, neka uživaju. Ako budemo pravi, vjerujem da ćemo proći Argentinu.

Predodređen za vrh

Dotaknuo se Robi i Joška Gvardiola.

– Polako, Gvardiol je dokazao ono što smo mi znali. I kada na EP-u nije igrao tako dobro ni na svojoj poziciji, znali smo kolika je on kvaliteta. On je predodređen da bude najbolji stoper u Europi. No nemojmo zaboraviti i da je Dejan Lovren odigrao fenomenalno cijelo prvenstvo.

Već desetljećima govorimo o tome kako je naša filozofija igre prespora u odnosu na aktualne trendove najboljih momčadi, no mi uvijek nametnemo svoj način... Tako je bilo i u vaše doba.

– Mi smo skloni kritiziranju pa hvaljenju do beskrajnosti. Ponekad nemamo mjeru. Ova momčad dugo igra zajedno, odradili smo laganu djelomičnu smjenu generacija. Imamo red u igri, hoće nas rezultati. Nismo možda znali da ćemo sigurno proći Brazil, no znali smo da im sigurno neće biti lako s nama. Mi možemo igrati s bilo kime. Naravno, sve se može dogoditi i ne možeš kazati da ćeš sigurno pobijediti Argentinu. Bit će to otvorena utakmica i svi koji vole nogomet sigurno će guštati. Dečki su napravili veliki rezultat, kapa im do poda.

Foto: Lee Smith/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Quarter Final - Croatia v Brazil - Education City Stadium, Doha, Qatar - December 9, 2022 Brazil's Richarlison in action with Croatia's Josko Gvardiol REUTERS/Lee Smith Photo: Lee Smith/REUTERS

Nakon SP-a u Rusiji napravili smo još jedan pothvat, čini li vam se malo nevjerojatnim da nismo dovoljno iskoristili brend naše reprezentacije sve ove godine?

– Pa to govorimo cijelo vrijeme, već mi je glupo o tome i pričati. Bili smo treći i drugi na SP-u, a sada opet u završnici. Pa to ne mogu napraviti nacije sa 60 ili 100 milijuna stanovnika. Ali da nismo ništa napravili po pitanju infrastrukture, to mi nije normalno. Nogomet je najprepoznatljiviji, cijeli svijet gleda SP, znaju za Modrića, Brozovića... Ova reprezentacija zaslužuje pravi stadion i kamp.

Nedavno je bio neki sastanak s političkim vrhom, valjda će se nešto dogoditi?

– Ma stalno se priča o tome, spominju se novi, plavi, žuti, zeleni ili ne znam već kakvi stadioni, pa se ništa nije dogodilo. Vrijeme je da se nešto dogodi, posebice jer Uefa i Fifa daju veliki novac. Jer, nije normalno ovo što naša reprezentacija radi. To treba nagraditi, ne u financijskom smislu već zbog generacija koje dolaze – zaključio je Prosinečki.

