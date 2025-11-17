Unuka Donalda Trumpa se osramotila: 'Bila sam više nervozna nego što sam očekivala'

Kai Trump, osamnaestogodišnja najstarija unuka predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, svojim prvim koracima na profesionalnoj golferskoj LPGA sceni izazvala je buru medijske pažnje, ali njezin debi na profesionalnom turniru bio je daleko od bajke.

Iako je Kai tijekom godina gradila reputaciju talentirane juniorske golferice i ponijela sa sobom očekivanja da će uspjeti, njezin prvi nastup u The Annika turniru u Belleairu, na Pelican Golf Clubu, završio je debaklom. Otvorila je rundu s 13 udaraca iznad para (83), čime je završila na samom začelju polja, na 108. mjestu od 108 natjecateljica.

Pozadina Kaine golf karijere jasan je razlog zašto je njezina pojava u LPGA-u imala toliki odjek. Kao kći sina predsjednika SAD-a, Donalda Trumpa Jr. i Vanesse Trump, Kai dolazi iz vrlo izloženog medijskog kruga, ali je vlastitim trudom gradila put u golfu. Natjecala se u juniorskim događajima preko American Junior Golf Association (AJGA), gdje je, prema izvorima, bila rangirana na 461. mjestu.

Također je bila aktivna na Srixon Medalist Touru u južnoj Floridi, a njezin najbolji rezultat u takvim natjecanjima bio je treće mjesto u jednom događaju u srpnju. Osim toga, Kai je postala vrlo prominentna figura na društvenim mrežama, broji milijune pratitelja na Instagramu, TikToku i YouTubeu, a pokrenula je i vlastiti lifestyle brend pod inicijalima „KT“, usmjeren na mlade žene u sportu.

Ključni trenutak u njezinoj golf karijeri dogodio se kada je objavila svoju namjeru da od 2026. igra za ženski golf tim Sveučilišta Miamija (Miami Hurricanes).Upravo je ta povezanost s akademskim golfom, ali i sudjelovanje u amaterskim natjecanjima, omogućila da dobije “sponsorsku iznimku” (sponsor exemption) za The Annika, što joj je otvorilo vrata LPGA svijeta, iako kritičari ističu da takve pozivnice ne odražavaju nužno sportske zasluge.

Tijekom svog uplovljavanja u profesionalni golf, Kai je priznala da je osjećala veliku tremu. Nakon prve runde rekla je da je bila “više nervozna nego što je očekivala”, ali i da je, iako su neki udarci bili “dobri”, često pogodila “na pogrešna mjesta”. Ipak, nije posustajala; unatoč slabom prvom danu, na drugoj rundi pokazala je malu dozu napretka i smireniji pristup, što joj je omogućilo i prve birdie udarce.

Suočena s kritikama da njezina pozicija dolazi više zbog obiteljskog imena nego zbog sposobnosti, Kai je istaknula da joj je cijeli taj nastup važan prvenstveno kao iskustvo i korak u učenju, da više razumije pritisak velikih natjecanja i nauči kako se nositi s njim. Njezina podrška je snažna, jer uz obitelj ima i mentore. Njezin djed Donald Trump inače veliki zaljubljenik u golf, a Kai je navela da su joj je savjete dao i Tiger Woods. Bez obzira na rezultat, Kai je jasno poručila da je spremna učiti, raditi i rasti na svakom koraku, i da joj je ovaj debi tek početak.