Bio na vrhu svijeta, onda je doživio razvod i skoro izgubio život: 'On je starac koji se ne tušira'

Bivši španjolski nogometaš Iker Casillas bez sumnje je jedan od najboljih vratara u novijoj povijesti, no umjesto da ubere plodove sjajne karijere, slavni je vratar Reala proživljavao pravu životnu dramu. Casillas je svoju slavnu karijeru najprije završio na tužan način, jer se umirovio zbog posljedica teškog srčanog udara na treningu Porta, a potom ga je napustila supruga Sara Carbonero.

U Realu je proveo čak 16 godina, postao klupska ikona i za to vrijeme odigrao 725 utakmica, potom je u pet sezona u Portu 167 puta čuvao mrežu portugalskog velikana, no nizali su se teški trenuci. Nakon 11 godina prekinuo je sa Sarom Carbonero, što mu je, naravno, teško palo. Njihov poljubac na Svjetskom prvenstvu 2010. u Južnoj Africi obišao je svijet, ali ta ljubavna priča neslavno je završila.

Casillas je poručio kako se više i ne pokušava pretvarati da je sve u najboljem redu.

– Ne spavam redovito. Želim izgledati kao da sam dobro, ali ne mogu uživati ​​u životu. Slušam stare pjesme, ali više ne mogu sanjati – priznao je Iker.

Casillas je nedavno objavio fotografiju iz jednog sela jer često putuje, a dobila je ogroman broj lajkova i komentara. Mnogi su bili zabrinuti zbog njegova izgleda.

"Izgleda da te udario vlak", napisao je bivši suigrač iz furije, Gerard Pique.

Također, Kolumbijska manekenka Juliana Pantoja iznijela je niz šokantnih optužbi na račun slavnog vratara, otkrivajući neugodne detalje njihove navodne veze.

"Do današnjeg dana on je opsjednut sa mnom i želi me povrijediti", započela je Pantoja svoju ispovijest, optužujući Casillasa za uznemiravanje. Tvrdi da je situacija eskalirala do te mjere da ga je morala blokirati na popularnim platformama, no on je pronašao druge načine da je kontaktira. "Blokirala sam ga na WhatsAppu i Instagramu, a on mi je poslao poruku na TikToku. Imam snimke zaslona kao dokaz", poručila je, dodavši kako on sada prati ljude iz njezine okoline kako bi privukao njezinu pažnju.

Prema njezinim riječima, njihov odnos trajao je tri godine, a Casillas je navodno bio toliko zaluđen da je putovao u Kolumbiju samo kako bi je vidio. Iako priznaje da su se nekoliko puta poljubili, tvrdi da je odbila intimnost zbog, kako je navela, "higijenskih razloga". Svojim je izjavama ostavila javnost bez teksta, a najviše je odjeknula ona najbrutalnija. "Ne želim da zvuči okrutno, ali on je 44-godišnji muškarac koji se ne tušira svaki dan", izjavila je Pantoja.

S druge strane, legendarni vratar oštro demantira romantičnu povezanost s Pantojom. Casillas tvrdi da su se sreli nakratko u Cartageni radi fotografiranja te je izrazio frustraciju zbog medijske pažnje. "Samac sam četiri godine. Dobro se zabavljaš. Netko priča o tebi i tri tjedna si u medijima. Zar nema više budala za izvući? Postojim samo ja", napisao je na društvenim mrežama, jasno dajući do znanja što misli o cijeloj situaciji.