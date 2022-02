United doživio debakl: Nakon drame ispao od drugoligaša, Ronaldo iz penala promašio gol

Nogometaši Manchester Uniteda doživjeli su šokantan poraz na Old Traffordu i ispali su u šesnaestini finala FA Cupa nakon penala. Nakon 120 minuta bilo je 1:1. Video pogledajte OVDJE.

Prva velika prilika na utakmici bio je penal Cristiana Ronalda u 20. minuti, no on je to promašio. Samo pet minuta kasnije Sancho je zabio za vodstvo Uniteda.

U 64. minuti Middlesbrough je izjednačio nakon sumnjivog gola koji je postigao Crooks.

Došlo je do lutrije penala, a nakon osme serije 19-godišnji Elanga je promašio i engleski drugoligaš je prošao u osminu finala FA Cupa. Penale su za manchesterski sastav zabili Mata, Maguire, Fred, Ronaldo, Fernandes, McTominax i Dalot.

Marseille od 0-2 do 5-2

Nogometaši Marseillea stigli su do 12. pobjede u 23. kolu francuskog nogometnog prvenstva i do drugog mjesta prvenstvene ljestvice nakon što su kod kuće pobijedili Angers s 5-2, iako su već nakon 11 minuta zaostajali 0-2.

Junak utakmice bio je poljski reprezentativac Arkadiusz Milik, koji je prvo smanjio zaostatak u 18. minuti, svoj drugi pogodak u 70. minuti postigao je za 32, a osam minuta kasnije i treći za 4-2. U međuvremenu je Gerson izjednačio, a konačan rezultat postavio je Cengiz Under.

Duje Ćaleta Car je ostao na klupi domaćih.

Marseille, koji mora igrati zaostali susret protiv Lyona, prestigao je momčad Nice na drugom mjestu,a iza lidera Paris St. Germain zaostaje deset bodova.

I Nice i PSG u nedjelju će odigrati utakmicu 23. kola.

Remi Herthe i Bochuma

Nogometaši Herthe i Bochuma odigrali su večeras u Berlinu neriješeno 1:1 u 21. kolu njemačke Bundeslige.

Hertha je povela golom Alžirca Isaaca Belfodila u 23. minuti, a Sebastian Polter je izjednačio za Bochum golom u 48. minuti.

Hertha je na 12. mjestu na tablici s 23 boda, dok je Bochum na 11. poziciji s dva boda više.