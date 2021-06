Ugledni znanstvenik: Da ima ova opcija, do slučaja Perišić možda ne bi ni došlo

Uz klasične sportske ozljede, koje se mogu dogoditi na svakom treningu, najnovija varijacija noćne more za sve izbornike jest koronavirus. A jedno takvo strahovanje (pozitivan test na koronavirus) ostvarilo se hrvatskom izborniku Zlatku Daliću koji je za današnju utakmicu osmine finala Eura protiv Španjolske (18 sati, HTV 2) ostao bez najprobojnije napadačke oštrice Ivana Perišića.

Umjesto u Kopenhagenu, Perišić je završio u izolaciji u Rovinju, a možda nije moralo tako biti da je Uefa instalirala sustav retestiranja. Određeni broj znanstvenika predlagao je da se mijenjaju kriteriji dijagnostičkog testiranja SARS-CoV-2, no Uefa ima otprije zacrtana pravila dijagnosticiranja ovog virusa koja je nemoguće mijenjati tijekom natjecanja.

A u situacijama vezanima uz sportaše, najlogičnije bi bilo analizu provjeriti u drugom, neovisnom laboratoriju jer je u radu objavljenom u časopisu “The Lancet” potvrđeno da je broj lažno pozitivnih testova koji se dobiju tijekom korištenja RT PCR-a (kakvom je podvrgnut Perišić) od 0.8 do 4 posto. Dakle, od 100 pozitivnih i do četvero ljudi bude lažno pozitivno, a tko može reći da to nije baš Perišić. Dijagnostička metoda koja se ovdje koristila “preosjetljiva” je, što može postati problem pa pozitivnima budu proglašene osobe s minimalnim prisustvom virusa te osobe u čijem uzorku postoje samo fragmenti nefunkcionalnih virusa. Iz toga proizlazi da je određen broj ljudi nepotrebno u samoizolaciji umjesto da se vrati svojim poslovima. Ili igranju nogometa.

Jedan od naših najuglednijih znanstvenika kazao nam je, s obzirom na sve što je viđeno u kliničkoj praksi, da bi u slučaju pozitivnih sportaša dijagnostički standard trebao sadržavati mogućnost drugog testiranja u neovisnom laboratoriju kako bi se početna dijagnoza potvrdila. Baš kao što je to slučaj s osumnjičenima za uzimanje dopinga koji imaju pravo i na B uzorak.

