U Vjesnikovom neboderu gorjeli su i uredi nacionalnih sportskih saveza: Evo što je sve vatra odnijela

Tijekom noći s ponedjeljka na utorak gorio je Vjesnikov neboder. Bile su to scene kao i one iz Oscarom nagrađenog filma katastrofe Johna Guillermina iz daleke 1974. godine "Pakleni toranj". Srećom, koliko nam je poznato, u ovoj priči vatrena stihija nije zahvatila i ljude.

Ali je zahvatila privremene urede manjih sportova koji su djelovali, poput radijske postaje Laganini, na 16. katu jednog od građevinskih simbola hrvatskog glavnog grada.

- Nakon što je Dom sportova krenuo u obnovu, mi smo na 16. katu iznajmili preko 200 četvornih metara za one nacionalne saveze koji se nisu snašli ili nisu imali uvjete za iznajmiti novi prostor a takvih je bilo petnaestak - kazao nam je Neven Šavora, direktor Ureda za programe nacionalnih sportskih saveza i razvojne programe HOO-a, dodavši još i ovo:

- Jutro nakon požara razgovarao sam s gimnastičarima i kažu mi da i je sve izgorjelo. A baš su oni nedavno svu arhivu koja im je ostala u Domu sportova preselili u ovaj prostor. I sva je sreća da su u ponedjeljak radili na laptopima od kuće pa su ipak nešto sačuvali.

Kad je već spomenuo gimnastičare nazvali smo predsjednika Hrvatskog gimnastičkog saveza Marija Možnika da nam osobno predoči nastalu štetu.

- Sve što smo od dokumentacije u papirnatom obliku imali bilo nam je u uredu bez kojeg smo sada ostali. Bilo je tu i nešto opreme, računala i printera, no problem je i što smo ostali bez nekih priznanja koje smo dobili od institucija. Primjerice, lani smo proslavili 120 godina Hrvatskog gimnastičkog saveza pa smo dobili Državnu nagradu za sport "Franjo Bučar" ali i od predsjednika Zorana Milanovića dobili smo Povelju Republike Hrvatske za osobite zasluge u promicanju, poticanju i razvoju gimnastičkog sporta u Republici Hrvatskoj.

I kako dalje, nakon što im je spaljen ured? Zacijelo će gimnastičari morati izvesti i neke administrativne akrobacije?

- S obzirom na to da je neboder Vjesnik bio dosta zapušten i da tu i nismo imali najbolje uvjete već smo mi tražili alternativu. Jer, u kolovozu 2026. smo domaćini Prvenstva Europe i treba nam primjereniji ured. I zato se moramo brzo snaći. Prije svega moramo vidjeti što nam je sve izgorjelo, a po fotografijama nebodera pitanje je je li išta ostalo čitavo, a ne znamo kada ćemo to uopće moći ustanoviti. Osim toga, postoje i neke zakonske obveze vezano uz dokumentaciju koju neko vrijeme morate čuvati pa očekujemo da će tu doći i do nekog policijskog zapisnika u tom smislu.

Sva je sreća u nesreći da postoji digitalni oblak.

- Posljednjih godina mi dosta koristimo sve te digitalne alate pa ćemo nastaviti raditi s onim što imamo spremljeno u digitalnoj arhivi. Probat ćemo napraviti taj prijelaz što bezbolnije jer čeka nas veliki organizacijski zahvat vezano u domaćinstvo Prvenstvu Europe.

A Prvenstvo Europe organiziraju i hokejaši na travi čiji se, privremeni, nacionalni ured također nalazio u "paklenom tornju", baš kao i oni od ragbijaškog, badmintonskog ili pak nacionalnog saveza sportske rekreacije.

A glavni tajnik Hrvatskog hokejskog savez Slaven Zlatar ispričao nam je njihovu priču:

- Nisam cijelu noć spavao jer su mi neke stvari u tom uredu zacijelo izgorjele a mi u siječnju, u Zelini, imao Prvenstvo Europe B skupine. A ja sam ostao i bez nekih važnih kontakata pa ću morati obavijestiti nacionalne federacije da mi u tom smislu pomognu. Inače, na tom 16. katu je bilo dosta manjih saveza koji nemaju sve digitalizirano. Mi jesmo jedan dio naše arhive spremili u kontejner no sve ono što nam je u posljednje tri-četiri godine bilo bitno imali smo u uredu. Skupljao sam tu dokumentaciju kao hrčak a na kraju sve je završilo kao pepeo. S obzirom na to da je na 15. katu bila jaka vatra teško mi je vjerovati da je na katu iznad nešto ostalo.

Ako se ne računa "naseljeni" 16. kat, Vjesnikov neboder je bio toranj duhova.

- Zbog činjenice da je tijekom dana bilo ljudi jedino na 16. katu, prožimao nas je određeni osjećaj nelagode zbog rada na vrhu zapuštene zgrade. Moj ured je bio mali ali uredan, no od ulaza u zgradu pa po katovima, sve je to bilo puno paučine i prašine. Uostalom, mi korisnici smo morali otključavati i po ulasku zaključavati ulazna vrata u zgradu. Radio je jedan jedini lift i on je nekad znao stati pa bi ljudi u njemu ostali.

A za taj lift nam je Šavora, karikirajući, kazao:

- Bolje ti je bilo da prije ulaska u lift izmoliš krunicu.

A sva je sreća da nitko ne mora moliti krunicu za nečije fizičko zdravlje jer se požar dogodio usred noći kada je neboder bio prazan.