Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 66
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
POČIVALI U MIRU

U teškoj nesreći u Hrvatskoj smrtno stradala dva poznata košarkaša: Objavljena je oproštajna poruka

Iz mora kod Senja izvučen automobil u kojem je poginulo četvero stranih državljana
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
1/21
VL
Autor
Vecernji.hr
04.10.2025.
u 11:37

Na mjestu nesreće smrtno su stradale dvije muške i dvije ženske osobe čija tijela su izronili pripadnici HGSS Stanice Gospić, a tijela su prevezena u Zavod za sudsku medicinu u Rijeci.

Dva muškarca i dvije žene koji su poginuli u slijetanja automobila u more kod Senja bili su državljani Malte, a automobil u kojem su stradali bio je unajmljen. Iz ličko-senjske policije kažu da će o tom slučaju službene podatke objaviti tek nakon što se utvrde nalaze obdukcije i dovrše istraživanje nesreće koja se dogodila u četvrtak oko 16,20 sati na dionici državne ceste broj 8. kod mjesta Bunica.

- Stradavanje se dogodilo kada je nepoznati vozač upravljao osobnim automobilom zagrebačke registracijske oznake iz smjera Rijeke u smjeru Senja i ulaskom u lijevi blagi zavoj iz za sada nepoznatih razloga izgubio nadzor nad vozilom i skrenuo u desno - rekli su u priopćenju za nesreću koju će Hrvatska dugo pamtiti. 

Automobil je udario u dva zaštitna kamena stupa, nastavio vožnju izvan kolnika te sletio u provaliju dubine 70 metara, a potom je sletio u more. Na mjestu nesreće smrtno su stradale dvije muške i dvije ženske osobe čija tijela su izronili pripadnici HGSS Stanice Gospić, a tijela su prevezena u Zavod za sudsku medicinu u Rijeci.

Nakon nesreće doznalo se i tko je smrtno stradao u strašnoj nestreći. Živote su izgubili Jeremy Gambin (68) i njegova supruga Lorraine (67) te bračni par Kevin (67) i Alexandra (66) Bonacci. Radi se i o dva bivša poznata košarkaša na Malti koji su se nakon karijere posvetili trenerskom poslu.

Foto: Facebook screenshot

Nakon tragedije, na društvenim mrežama oglasio se i Malteški košarkaši savez koji je izrazio sućut.

- Iskrena sućut obiteljima i prijateljima naših bivših košarkaša Jeremyja Gambina i Kevina Bonnicija, te njihovih supruga, koji su tragično poginuli u prometnoj nesreći u Hrvatskoj. Neka počivaju u miru - napisali su. 

Sjajni Dinamo na krilima čudesnog Ljubičića stigao do nove velike europske pobjede!
Ključne riječi
košarka Malta Hrvatska Senj

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-09-29/PXL_260325_130340614.jpg
Video sadržaj
9
Zoran Predin za VL

'Nažalost, uza sve hitove, moj je najgledaniji video onaj na kojem udaram suca. Dvije godine nisam smio na utakmice'

- To je bila i Fibina i klupska odluka. Bila je to jako skupa kazna, puno je novca otišlo zbog te moje gluposti, a snimka s te utakmice moj je najgledaniji video na YouTubeu. Bez obzira na sve hitove koje sam napravio. S druge strane, ako bih unajmio dobrog odvjetnika, mogao bih dobiti nešto novca za taj video. No, meni se ne da jer to je prošlost - ističe Zoran Predin uoči zagrebačkog koncerta

Učitaj još