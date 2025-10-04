U teškoj nesreći u Hrvatskoj smrtno stradala dva poznata košarkaša: Objavljena je oproštajna poruka

Dva muškarca i dvije žene koji su poginuli u slijetanja automobila u more kod Senja bili su državljani Malte, a automobil u kojem su stradali bio je unajmljen. Iz ličko-senjske policije kažu da će o tom slučaju službene podatke objaviti tek nakon što se utvrde nalaze obdukcije i dovrše istraživanje nesreće koja se dogodila u četvrtak oko 16,20 sati na dionici državne ceste broj 8. kod mjesta Bunica.

- Stradavanje se dogodilo kada je nepoznati vozač upravljao osobnim automobilom zagrebačke registracijske oznake iz smjera Rijeke u smjeru Senja i ulaskom u lijevi blagi zavoj iz za sada nepoznatih razloga izgubio nadzor nad vozilom i skrenuo u desno - rekli su u priopćenju za nesreću koju će Hrvatska dugo pamtiti.

Automobil je udario u dva zaštitna kamena stupa, nastavio vožnju izvan kolnika te sletio u provaliju dubine 70 metara, a potom je sletio u more. Na mjestu nesreće smrtno su stradale dvije muške i dvije ženske osobe čija tijela su izronili pripadnici HGSS Stanice Gospić, a tijela su prevezena u Zavod za sudsku medicinu u Rijeci.

Nakon nesreće doznalo se i tko je smrtno stradao u strašnoj nestreći. Živote su izgubili Jeremy Gambin (68) i njegova supruga Lorraine (67) te bračni par Kevin (67) i Alexandra (66) Bonacci. Radi se i o dva bivša poznata košarkaša na Malti koji su se nakon karijere posvetili trenerskom poslu.

Foto: Facebook screenshot

Nakon tragedije, na društvenim mrežama oglasio se i Malteški košarkaši savez koji je izrazio sućut.

- Iskrena sućut obiteljima i prijateljima naših bivših košarkaša Jeremyja Gambina i Kevina Bonnicija, te njihovih supruga, koji su tragično poginuli u prometnoj nesreći u Hrvatskoj. Neka počivaju u miru - napisali su.